New Message of EPFO: कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन (EPFO) समय-समय पर पीएफ मेंबर्स (PF Members) के लिए सूचनाएं प्रेषित करता रहता है. इस बार ईपीएफओ (EPFO) ने पीएफ पासबुक पोर्टल (PF Passbook Portal) पर एक नया संदेश दिया है. जिसमें पीएफ मेंबर्स (PF Members) को चेतावनी दी गई है. यह चेतावनी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना पैन नंबर (PAN Number) पीएफ खाते (PF Account) से नहीं लिंक किया है. आइए, जानते हैं ईपीएफओ (EPFO) का क्या ताजा अपडेट है- Also Read - Universal Account Number: यहां जानिए- क्या हैं इसके लाभ और किस तरह से होता है एक्टिवेट?

जानें- पीएफ पासबुक (PF Passbook) को लेकर ईपीएफओ (EPFO) का क्या है संदेश Also Read - EPFO: रोजगार पर पड़ी कोरोना की मार, 9 महीने में 71 लाख EPF खाते बंद

अगर आपने पैन नंबर (PAN Number) को यूएएन (UAN) से लिंक नहीं किया है और पीएफ खाते (PF Account) पर जाकर अपनी पासबुक देखना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह का संदेश देखने को मिल सकता है. Also Read - New Wage Bill: 1 अप्रैल से पीएफ, ग्रैच्युटी और काम के घंटों में होगा बड़ा बदलाव!

पैन नंबर पीएफ/यूएएन (PF/UAN) से लिंक नहीं किया है और पीएफ विदड्राल के लिए अप्लाई किया जाता है तो अधिकतम टैक्स टीडीएस (TDS) काटा जाता है. कम से कम टैक्स कटे तो पैन नंबर का पीएफ खाते से लिंक होना जरूरी है.

जानें- पीएफ की निकासी पर कब और कितना टैक्स कटता है

पीएफ खाते पांच साल से कम पुराना होने और खाते में जमा राशि 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर पीएफ खाते में जमा राशि पर टैक्स काटा जाएगा. इसलिए आपको इस टैक्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए.

पैन नंबर केवाईसी लिंक (PAN KYC Link) नहीं होने पर

पैन केवाईसी लिंक खाता नहीं होने पर यह साफ है कि आप 15 जी और 15 एच फॉर्म नहीं भर पाएंगे. ऐसे मामले आपके पीएफ खाते से विदड्राल के समय अधिकतम 34 फीसदी टीडीएस की कटौती होगी.

पैन केवाईसी लिंक किए जाने और 15 जी फॉर्म नहीं भरने पर

पैन केवाईसी लिंक किए जाने पर आपने 15 जी फॉर्म नहीं भरा है तो ऐसे मामले में आपके पीएफ खाते से निकाली जाने वाली राशि पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.

पैन केवाईसी लिंक है और फॉर्म 15 जी भरने पर क्या होगा

दोनों परिस्थितियों में जिसमें पैन केवाईसी किया गया है और फॉर्म 15जी भी भरा है तो आपके खाते से निकाली जाने वाली राशि पर टीडीएस नहीं लगेगा. ऐसे में आपको पूरी धनराशि मिलेगी.

इसी वजह से ईपीएफओ की तरफ से यह संदेश दिया जा रहा है. कई पीएफ मेंबर बिना पैन नंबर को केवाईसी के ही खाते से धनराशि निकालने के लिए क्लेम कर देते हैं, तो उनके खाते से रकम काट ली जाती है.