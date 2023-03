1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहे हैं नए नियम, म्युचुअल फंड निवेशकों को लग सकता है बड़ा झटका

म्युचुअल फंड (MF) निवेशकों को बड़ा झटका लग सकता है. सरकार यह प्रस्ताव कर सकती है कि डेब्ट म्युचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तैर पर टैक्स लगाया जाए. मौजूदा समय में डेब्ट फंड में निवेशक तीन साल की होल्डिंग अवधि के लिए आयकर स्लैब के अनुसार तीन साल तक होल्ड करने पर कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं. तीन साल के बाद ये फंड इंडेक्सेशन लाभ के साथ या तो 20% या इंडेक्सेशन के बिना 10% का भुगतान करते हैं. यह 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद किए गए निवेश पर लागू होगा.

वर्तमान में, डेब्ट फंड में निवेश करने का एक सबसे बड़ा कारण फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला टैक्स लाभ है. इसके अलावा, तीन साल से अधिक समय तक रखे गए डेब्ट फंडों को अब इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा.

प्रस्तावित बदलाव गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी और यहां तक कि फंड्स के डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स (FoFs) पर भी लागू होंगे.

राधिका गुप्ता – प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, ने एक ट्वीट में कहा, “मुझे उम्मीद है कि डेब्ट फंडों पर इंडेक्सेशन स्थिति के साथ एलटीसीजी को हटाने के लिए वित्त विधेयक में प्रस्तावित बदलाव की समीक्षा की जाएगी. भारत में अभी वित्तीयकरण हो रहा है और एक जीवंत कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को एक मजबूत डेब्ट एमएफ इकोसिस्टम की आवश्यकता है.”