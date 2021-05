New Rules: देश में 1 जून 2021 से पांच बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़नेवाला है. एक ओर जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया, तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है. इन बदलावों में रसोई गैस सिलिंडर के दाम, हवाई सफर का किराया, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बदला गया चेक से पेमेंट का तरीका, गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज और आयकर विभाग का नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शामिल हैं. Also Read - Rules to change from 1st June: 1 जून से बदल जाएंगे ये नियम, जिनका आप पर होगा सीधा असर; जानिए- कहां पर होगा बदलाव?

1 जून से बदलेंगे सिलिंडर के दाम

तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है, इसलिए एक जून 2021 से देशभर में सिलिंडर की कीमत घट या बढ़ सकती है. हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है. रसोई गैस सिलिंडर की कीमत चेक करने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनी की वेबसाइट https://iocl.com/Products/IndaneGas.aspx पर जाना होगा. यहां पर कंपनियां हर महीने नए रेट्स जारी करती हैं. यहां आप अपने शहर के गैस सिलिंडर के दाम चेक कर सकते हैं.

6 जून तक बंद रहेगा आयकर विभाग का वेब पोर्टल

आयकर विभाग करदाताओं के लिए अगले महीने की शुरुआत में एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका इस्तेमाल आईटीआर दाखिल करने और अन्य कर संबंधी कार्यों के लिए किया जा सकेगा. इस वजह से मौजूदा वेब पोर्टल एक जून से छह जून तक बंद रहेगा. विभाग के सिस्टम विंग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और सात जून तक इसे चालू कर दिया जाएगा.

इनकम टैक्स के करदाता एक जून 2021 से मौजूदा वेबसाइट incometaxindiaefilling.gov.in पर लॉगइन नहीं कर सकेंगे. नई वेबसाइट के लिए आप INCOMETAX.GOV.IN पर विजिट कर सकते हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने बदला चेक पेमेंट से जुड़े नियम

बढ़ते फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए चेक पेमेंट से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है, यह नियम एक जून 2021 से प्रभावी होगा. पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी.

गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज खत्म हो जाएगी

गूगल के फोटो गैलरी एप गूगल फोटोज की अनलिमिटेड स्टोरेज खत्म हो रही है. इसका एलान कंपनी ने पिछले साल नवंबर में ही किया था कि वह गूगल फोटोज के साथ मिलने वाली अनलिमिटेड स्टोरेज को खत्म करने जा रही है. इसका मतलब यह हुआ कि जो यूजर्स जीमेल अकाउंट के साथ मिलने वाली 15 जीबी स्टोरेज से अधिक स्टोरेज चाहते हैं उन्हें अलग से स्टोरेज खरीदनी होगी.