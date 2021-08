New Rules For Ration Card Holders: राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है. केंद्र सरकार की ओर से राशन कार्ड वालों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. फिलहाल दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नियमों में बदलाव के बाद आप बिना दुकान पर गए ही राशन ले सकते हैं. बता दें, दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि जो लोग मुफ्त राशन की सुविधा लेते हैं और दुकान पर जाकर राशन नहीं ले पाते हैं, उन्हें अब घर बैठे ही राशन मिलेगा.Also Read - One Nation One Ration Card: पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी शुरू हुई राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा, इन राज्यों में जल्द होगा विस्तार

नियमों में किए गए बदलाव के बाद अगर आप राशन लेने नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपनी जगह किसी और को राशन की दुकान पर भेजकर राशन प्राप्त कर सकते हैं. दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो लोग चिकित्सा कारणों से या किसी अन्य समस्या के कारण राशन लेने नहीं जा पा रहे हैं, वे अपने आधार पर इस काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित या भेज सकते हैं.

गौरतलब है कि इस समय राशन लेने के लिए कार्डधारक को बॉयोमेट्रिक पर फिंगरप्रिंट देना होता है, जिससे कोई और आपका राशन नहीं ले सकता, लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम के मुताबिक आपकी जगह कोई भी जाकर राशन ले सकता है. आप कार्ड के किसी सदस्य को भेजकर भी राशन प्राप्त कर सकते हैं.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

इस नियम का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है या फिर 16 साल से कम उम्र के उपभोक्ता भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिंगरप्रिंट नहीं है. इसके अलावा विकलांग सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा.

आपकी जगह दूसरा कोई कैसे ले सकता है राशन?