New Rules: आज एक अगस्त है और आज से आपके बैंक(Bnak New Rules), एटीएम (ATM new Rules), सैलेरी (Salary New Rules), ईएमआई (EMI New Rules), पेंशन (Pension New Rules), पोस्ट ऑफिस (Post Office New Rules) से जुड़े कई नियम आज से बदल रहे हैं. नए नियमों के लागू होने से जहां आपकी जेब पर असर पड़ेगा, वहीं आपको कई सहूलियतें भी मिलने वाली हैं. जानिए वो कौन से नियम आज से बदल रहे हैं, जिनका आपके जीवन पर असर पड़ने वाला है.

अब छुट्टी के दिन भी अकाउंट में आ जाएगी आपकी सैलरी

आज से नियमों में हो रहे बदलाव की वजह से अब आपको सैलेरी के लिए वर्किंग डे का इंतजार नहीं करना होगा. छुट्टी के दिन भी आपके खाते में सैलरी के पैसे मिल जाएंगे. पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने घोषणा की थी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, जिससे अब आपको सैलरी के पैसे के लिए चिन्ता करने की जरूरत नहीं होगी.

बता दें कि रिजर्व के इन नए नियमों की वजह से जहां आपकी सैलरी और पेंशन छुट्टी के दिन भी मिल सकेंगे, वहीं नए नियमों के लागू होने के बाद आप कभी भी अपने EMI, म्युचुअल फंड की किश्त, गैस, टेलीफोन, बिजली का बिल, पानी के बिल का भी भुगतान कभी भी कर सकेंगे.

आज से ATM से कैश निकालना पडे़गा महंगा

जून में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि 1 अगस्त से एटीएम का इंटरचेंज फीस 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दिया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9 साल बाद इंटरचेंज फीस में इजाफा किया है. यह बढ़ोतरी एटीएम पर आने वाले खर्च और भविष्य के विस्तार योजनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है. जबकि नाॅन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया है.

ICICI Bank ने आज से बदल दिए हैं अपने बैंक के ये नियम…

आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए नकद लेनदेन, एटीएम इंटरचेंज और चेकबुक चार्ज के नियमों में आज से बदलाव किया है. बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब छह मेट्रो सिटी में ग्राहक एक महीने के भीतर सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकेंगे, इसके बाद के ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा. वहीं, अन्य लोकेशन के लिए पांच ट्रांजैक्शन की छूट दी गई है.

वहीं बैंक की तरफ से कहा गया है कि आज से लिमिट से ज्यादा की लेनदेन पर बैंक 20 रुपए का चार्ज लेगा और ये चार्ज प्रति फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर होगा. वहीं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 8.50 रुपए का चार्ज लगेगा.

इसके अलावा होम ब्रांच से महीने में 1 लाख रुपये तक कैश निकालने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. लेकिन 1 लाख रुपये से अधिक कैश ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये देने होंगे.

1 अगस्त से डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए लगेगा चार्ज

जुलाई में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ने कहा था कि अब डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए शुल्क देना पड़ेगा. IPPB के अनुसार अब हर बार डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क देना होगा. अभी तक यह सर्विस बिलकुल फ्री थी. यानी अब सुकन्या समृद्धि योजना जैसी पोस्ट ऑफिस से जुड़ी योजनाओं के लिए अगर आप घर पर सेवाएं लेते हैं तो 20 रुपये चार्ज देना होगा.