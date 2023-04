Hindi Business Hindi

New Tax Regime: नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प, जानें- क्या है मानक कटौती की सीमा?

New Tax Regime: केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपये तक की है. नई कर व्यवस्था को 1 फरवरी 2020 को बजट पेश करते समय इंट्रोड्यूस किया गया था. अब इसको डिफाल्ट बना दिया गया है. हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था को चुनने का विकल्प भी मौजूद है.

New Tax Regime: बजट 2020 में भारत में पेश की गई नई कर व्यवस्था में कर की दरें कम हैं, लेकिन छूट और कटौतियां (exemptions and deductions) कम हैं. नई व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत, करदाताओं के पास पुरानी (Old Tax Regime) और नई कर व्यवस्थाओं के बीच चयन करने का विकल्प है.

यहां नई कर व्यवस्था के तहत आयकर कटौती और छूट की अनुमति है:

मानक कटौती

वेतनभोगी करदाताओं के लिए की 50,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति है.

अवकाश यात्रा रियायत (LTC)

करदाता और उनके परिवार द्वारा चार साल के ब्लॉक में दो बार किए गए यात्रा खर्चों के लिए एलटीसी छूट (LTC Exemptions) उपलब्ध है. हालांकि, यह छूट नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत उपलब्ध नहीं है.

हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

एचआरए छूट उन वेतनभोगी करदाताओं के लिए उपलब्ध है, जो अपने वेतन के हिस्से के रूप में एचआरए प्राप्त करते हैं. हालांकि, यह छूट नई टैक्स व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं है.

धारा 80C के तहत कटौती

धारा 80C के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर नई कर व्यवस्था के तहत 2 लाख रुपये कर दी गई है. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) जैसी योजनाओं में निवेश इस कटौती के लिए पात्र हैं.

धारा 80डी के तहत कटौती

स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80डी के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर नई कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये कर दी गई है. माता-पिता के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये उपलब्ध हैं.

धारा 80CCD(2) के तहत कटौती

नियोक्ता द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में किए गए योगदान के लिए मूल वेतन के 10% तक की अतिरिक्त कटौती की अनुमति है. यह कटौती स्व-नियोजित व्यक्तियों सहित सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध है.

होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए कटौती

नई कर व्यवस्था के तहत, करदाता घर खरीदने या बनाने के लिए लिए गए होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. यह कटौती तभी उपलब्ध है जब करदाता धारा 80ईईए के तहत कटौती का दावा नहीं करता है, जो किफायती आवास के लिए होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती प्रदान करता है.

गौरतलब है कि यदि करदाता नई कर व्यवस्था का चयन करता है तो उपरोक्त कटौतियां और छूट उपलब्ध नहीं हैं. करदाताओं को अपने विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए और उस कर व्यवस्था को चुनना चाहिए जो उनकी आय और निवेश के आधार पर उनके लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो.

