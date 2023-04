Hindi Business Hindi

New Tax System Vs Old Tax Regime: नए टैक्स सिस्टम और पुरानी कर व्यवस्था में क्या अंतर है, आयकरदाताओं के लिए कौन है ज्यादा आसान?

New Tax System Vs Old Tax Regime: न्यू टैक्स सिस्टम (New Tax System) को 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है. आयकारदाताओं (Income Tax Payers) के लिए यह अब यह डिफाल्ट व्यवस्था (Default System) रहेगी. जिसको पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को अपनाना होगा. उसके लिए विकल्प मौजूद रहेगा.

New Tax System Vs Old Tax Regime: भारत में नई कर व्यवस्था जो फिलहाल लागू है, उसका नाम है न्यू टैक्स सिस्टम (New Tax System), जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुकी है. इसके अलावा पुरानी कर व्यवस्था जिसे पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) कहते हैं, अभी भी चल रही है. इसे बंद नहीं किया गया है. इसलिए, लोगों को यह जानना जरूरी है कि इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों में कौन बेहतर जिससे उन्हें अधिक फायदा मिल सकता है.

न्यू टैक्स सिस्टम में क्या है?

न्यू टैक्स सिस्टम में आम लोगों को अपनी इनकम के आधार पर दो विकल्प दिए गए हैं. अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम को अपनाता है तो उसे नई कर दरें मिलेंगी जो कि इनकम के आधार पर संभव है.

इस नए सिस्टम में अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम के आधार पर 2.5 लाख तक कमाता है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. जबकि 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स का भुगतान करना होगा. इसी तरह से जो लोग 15 लाख तक कमाते हैं, उन्हें 15 फीसदी की दर से टैक्स अदा करना होगा. इसके अलावा जो लोग 15 लाख से अधिक कमाते हैं, उन्हें 25 फीसदी की दर से टैक्स जमा करना होगा. यह नया सिस्टम सरल और सुविधाजनक होने के साथ साथ कम टैक्स रेट के कारण भी लोगों के लिए फायदेमंद है.

पुरानी कर व्यवस्था में क्या है?

पुरानी कर व्यवस्था में आम लोगों को अपनी इनकम के आधार पर दो विकल्प दिए जाते हैं. इस सिस्टम में उन्हें इनकम के आधार पर दिए गए टैक्स दरों के अनुसार टैक्स अदा करना होता है.

यदि कोई व्यक्ति इस सिस्टम को अपनाता है तो उसे 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. जबकि 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाने वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स की अदायगी करनी होती है. इसी तरह से जो लोग 5 लाख से 10 लाख तक कमाते हैं, उन्हें 20 फीसदी की दर से टैक्स देनी होता है. इसके अलावा जो लोग 10 लाख से अधिक कमाते हैं, उन्हें 30 फीसदी की दर से टैक्स का भुगतान करना पड़ता है.

न्यू टैक्स सिस्टम Vs ओल्ड टैक्स रिजीम: क्या है अंतर?

न्यू टैक्स सिस्टम और पुरानी कर व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें एक सिस्टम होगा जिसमें लोगों को अपनी इनकम के आधार पर एक ही रेट से टैक्स का भुगतान करना होगा.

इस सिस्टम में लोगों को अपनी इनकम के आधार पर एक ही दर से टैक्स देना होगा, जो उनकी इनकम के आधार पर फैसले करने में बहुत आसान होगा. इससे पहले के सिस्टम में, लोगों को अपनी इनकम के आधार पर अलग-अलग दरों पर टैक्स को समझना पड़ता था जो ज्यादा कंज्यूमिंग था.

न्यू टैक्स सिस्टम में भी यहां तक कि कमजोर लोगों के लिए भी एक नया प्रोविजन शामिल किया गया है. इसमें उन्हें उनकी इनकम के आधार पर कम से कम टैक्स दर दी जाएगी, जो कि पुराने सिस्टम में नहीं था.

इस सिस्टम में एक और फायदा यह है कि इसमें कोई भी छोटा व्यवसायी अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अधिक ध्यान दे सकता है. यह सिस्टम छोटे व्यवसायों को टैक्स भरने में काफी सुविधाजनक होगा और इससे उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी. इसलिए, न्यू टैक्स सिस्टम उन लोगों के लिए भी एक अच्छा फैसला हो सकता है जो छोटा व्यवसाय चलाते हैं.

पुराने सिस्टम में टैक्स के भुगतान के लिए लोगों को एक बड़ा फॉर्म भरना पड़ता था जिसमें उनकी पूरी इनकम और उससे जुड़ी जानकारी देनी होती थी. इस सिस्टम में, लोगों को इनकम टैक्स के लिए एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें टैक्स भरने में आसानी होगी और समय भी बचेगा.

न्यू टैक्स सिस्टम के अंतर्गत कुछ छोटे व्यवसाय जिनकी इनकम कम होती है, वे पुराने सिस्टम के मुकाबले अधिक टैक्स देने के लिए अधिक दबाव महसूस कर सकते हैं. यह वह लोग होते हैं जो कि छोटे व्यवसाय को चलाते हैं और उनकी इनकम कम होती है. इससे यह सिस्टम उनके लिए काफी असुविधाजनक हो सकता है. इसके अलावा, न्यू टैक्स सिस्टम के अंतर्गत लोगों को सीधे जमा करना होगा, जिससे कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

न्यू टैक्स सिस्टम पुराने से बेहतर है क्योंकि यह आयकरदाताओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है. इसमें कई नए बदलाव हुए हैं जो पुरानी कर व्यवस्था में नहीं शामिल थे. इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी सालाना आय के आधार पर अपना कर भुगतान करता है, जो उनके लिए सरल और सुविधाजनक होता है. इसके अलावा, न्यू टैक्स सिस्टम में कई तरह की छूट भी हैं जैसे निवेशकों के लिए छूट और बचत योजनाओं के लिए छूट जो उनके लिए फायदेमंद होते हैं.

