New Traffic Rules: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 15 दिन के अंदर नोटिस मिल जाएगा. सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने इसे लेकर नए नियम जारी किए हैं. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों को 15 दिन के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा. इसके साथ ही चालान के निपटारे तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होगा.Also Read - दिल्ली में Odd-Even नियम का निष्ठा से पालन कर रहे हैं लोग, दूसरे दिन भी कटे 500 से ज्यादा चालान

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा. Also Read - दिल्ली में ट्रक ड्राइवर ने तोड़ा ट्रैफिक नियम, भरना पड़ा इतने लाख रुपये का जुर्माना

सड़क मंत्रालय ने इसको लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं. ट्वीट में कहा गया है, “अपराध होने के 15 दिनों के भीतर नियम के उल्लंघन की सूचना भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संरक्षित किया जाना चाहिए.” Also Read - ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला चाहे मंत्री, CM या पत्रकार हो, उसे जुर्माना देना ही होगा: गडकरी

MoRT&H has issued a notification amending the Central Motor Vehicle Rules 1989 for “Electronic Monitoring and Enforcement of Road Safety”, wherein electronic enforcement devices will be used for issuing challan. These shall have an approval certificate of the State Government.

