New Wage Code: देश में नया वेज कोड 2021 के लागू होने को लेकर कॉस्ट टू कंपनी (Cost to Company (CTC) को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं. नया वेज कोड (New Wage Code) को लागू करने में लगातार देरी हो रही है. हालांकि, श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) इसकी तैयारी पूरा कर चुका है. लेकिन, अभी कुछ राज्यों के स्तर पर ड्राफ्ट को फाइनल किया जाना बाकी है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक इसे लागू कर दिया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो इससे निजी संस्थानों में काम करने वाले लोगों की टेक-होम-सैलरी (Take Home Salary), पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) पूरी तरह से बदल जाएंगे.

नए वेज कोड (New wage code) की खास बात यह है कि प्राइवेट नौकरीपेशा की कैश-इन-हैंड (Cash in Hand) सैलरी घट जाएगी, लेकिन बुढ़ापा ज्‍यादा सुरक्षित हो जाएगा. जानकारों की मानें तो मासिक वेतन (Monthly Salary) घट जाएगा, क्योंकि पीएफ (PF) के लिए ज्यादा पैसे काटे जाएंगे. इससे रिटायरमेंट के बाद बड़ा फंड मिलेगा. साथ ही ग्रेच्युटी (Gratuity) भी बढ़ जाएगी.

जानें- नया वेज कोड लागू होने के बाद के फायदे

मौजूदा स्ट्रक्चर की बात करें तो जिसकी मंथली सैलरी 50 हजार रुपये है, तो बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये होगी. उसके बाद रिटायरमेंट पर पीएफ (PF) की रकम 7,14,53,72 रुपये होगी.

लेकिन, नया वेज कोड लागू होने के बाद बेसिक सैलरी (Basic Salary) 25 हजार रुपये महीना हो जाएगी. तब रिटायरमेंट पर पीएफ (PF) की रकम 1,19,08,953 रुपए हो जाएगी. यहां सालाना इंक्रीमेंट 5 फीसदी लिया गया है, जिससे पीएफ (PF) का फंड और बढ़ जाएगा.

जानिए- क्‍या है सीटीसी (Cost to Company)

किसी संस्था या कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी पर किया जाने वाला खर्च सीटीसी (CTC) कहा जाता है. यह कर्मचारी का पूरा सैलरी पैकेज होता है. सीटीसी (CTC) में मासिक बेसिक सैलरी, भत्‍ते, रीइम्‍बर्समेंट शामिल होते हैं. वहीं, सालाना आधार पर ग्रेच्‍युटी, एनुअल वैरिएबल पे, एनुअल बोनस आदि शामिल होता है. सीटीसी (CTC) की रकम कर्मचारी की टेक होम सैलरी के बराबर कभी नहीं होती. CTC में कई कंपोनेंट होते हैं. इसलिए यह अलग होती है. CTC = ग्रॉस सैलरी + PF + ग्रेच्‍युटी

क्या होती है बेसिक सैलरी (Basic Salary)

बेसिक सैलरी किसी कर्मचारी की बेस इनकम होती है. सभी कर्मचारियों के लेवल के आधार पर यह निश्चित होती है. यह कर्मचारी के पद और जिस उद्योग में वह काम कर रहा है उसके अनुसार होती है.

जानें- क्या है ग्रॉस सैलरी

बिना टैक्‍स काटे जो बेसिक पे और भत्‍तों को जोड़कर सैलरी बनती उसे ग्रॉस सैलरी कहते हैं. इसमें बोनस, ओवर टाइम पे, हॉलिडे पे और अन्‍य मद के भत्‍ते शामिल होते हैं.

Gross Salary = बेसिक सैलरी+HRA+अन्‍य भत्‍ते

जानें- क्या है नेट सैलरी (Net Salary)

नेट सैलरी को टेक होम सैलरी भी कहते हैं. टैक्‍स कटने के बाद जो सैलरी बनती है उसे नेट इनकम कहते हैं.

Net Salary = Basic Salary + HRA + भत्‍ते – आयकर – EPF – Professional Tax

सैलरी में होता है भत्‍ते का पार्ट

कंपनी कर्मचारी को नौकरी की एवज में भत्‍ते देती है. यह हर कंपनी में अलग-अलग हो सकता है.

HRA : हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी को रेंट पर घर के एवज में दिया जाता है.

LTA : LTA कर्मचारी को घरेलू यात्रा पर दिए जाने वाला खर्च है. इसमें फूडिंग, होटल किराया शामिल नहीं होता.

वाहन भत्‍ता : कनवेंस अलाउंस कर्मचारी को दफ्तर से घर जाने में आने वाले खर्च के एवज में दिया जाता है.

महंगाई भत्‍ता : DA जीविका से जुड़ा भत्‍ता है. यह महंगाई की एवज में दिया जाता है. इसके पात्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनर होते हैं.

अन्‍य भत्‍तों में स्‍पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस व प्रोत्‍साहन या इंसेटिव शामिल होता है.

जानें – क्या होता है रीइम्बर्समेंट (Reimbursement)

जानकारों के मुताबिक कई कंपनियों में कर्मचारी को इलाज, फोन खर्च, न्‍यूजपेपर बिल को रीइम्‍बर्स करने का प्रावधान होता है. यह रकम सैलरी से अलग मिलती है. लेकिन बिल देने पर ही. आयकर अधिनियम के तहत हर रीइम्‍बर्समेंट में एक सीमा तक ही कर छूट है.