New Wage Code: नये श्रम कानून (New Wage Code) को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं किया जा सका है. नया वेज कोड (New Wage Code) लागू नहीं की वजह यह है कि कई राज्‍य सरकारें अभी इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही हैं. अब यह संभावना जताई जा रही है कि इसे जुलाई से लागू किया जा सकता है. हालांकि, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, अक्टूबर से पहले इसको लागू कर पाना मुश्किल है, क्योंकि राज्यों ने अभी तक इसके लिए ड्राफ्ट रूल्स तैयार नही किए हैं. यहां पर हम चर्चा करेंगे कि अगर नया वेज कोड लागू हो गया तो कर्मचारियों को किस तरह का फायदा मिलेगा और सरकार की क्‍या तैयारी है?

नए नियम लागू हुए तो कर्मचारियों को मिलेंगे निम्न फायदे