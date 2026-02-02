By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
विदेश में खरीदी संपत्ति छिपाने, काला धन दिखाने पर अब नहीं होगी जेल! बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स नियमों में ऐसे दी राहत
One time Foreign assets disclosure scheme: बजट में वित्त मंत्री ने अघोषित विदेशी आय के लिए सरकार ने 6 महीने की एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है, जिसमें टैक्स और जुर्माना देकर कानूनी राहत ली जा सकती है. इस योजना के अनुसार, भारत के नागरिकों को 20 लाख रुपये तक की विदेशी चल संपत्ति छिपाने पर अब जेल की सजा नहीं होगी.
Union Budget 2026: बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग, छात्रों और विदेश में काम करने वाले लोगों को एक बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने वन टाइम फॉरेन एसेट और ब्लैक मनी डिसक्लोजर स्कीम की घोषणा की है. इस योजना के तहत लोग विदेश में खरीदे सभी संपत्ति और काले धन की जानकारी सरकार को दे सकते हैं. वहीं, बजट में इन नियमों के उल्लंघन से जुड़े जेल की सजा में रियायत देते हुए केवल जुर्माने का प्रावधान रखा है. आइये जानते हैं इस मामले से जुड़ी सभी बातें…
नहीं जाना पड़ेगा जेल
अक्सर अनजाने में या जानकारी के अभाव में लोग विदेश में स्थित छोटी-मोटी संपत्तियों या बैंक खातों की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में नहीं दे पाते थे. इन जानकारियों को छिपाने वाले शख्स के खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाता है. बता दें कि काला धन अधिनियम, 2015 की धारा 49 और 50 के तहत पहले विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा न करने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान था.
बजट में वित्त मंत्री द्वारा किए गए नए प्रस्ताव के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास विदेश में 20 लाख रुपये तक की चल संपत्ति (जैसे बैंक बैलेंस या शेयर) है और उसका इनकम टैक्स फाइलिंग में खुलासा नहीं हो पाया है, तो अब उस पर आपराधिक मुकदमा (Prosecution) नहीं चलाया जाएगा. बता दें कि यह राहत अचल संपत्ति (Immovable Property) जैसे घर या जमीन पर लागू नहीं होगी. यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से पिछली तारीख (Retrospective) से प्रभावी माना जाएगा.
क्या है एकमुश्त समाधान योजना?
सरकार ने लोगों के लिए अपनी विदेशी संपत्ति को खुद से ही घोषणा करने को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने की एक विशेष योजना शुरू की है. यह उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स फाइलिंग के वक्त अपनी विदेशी संपत्ति बताना के बारे में बताना भूल गए थे.
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना में सरकार ने ऐसे लोगों को इसे दो केटेगरी में बांटा है.
पहली केटेगरी (A): जिन्होंने जानकारी बिल्कुल नहीं दी
- लिमिट: अघोषित आय और संपत्ति का कुल मूल्य 1 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए.
- मिली राहत: संपत्ति के फेयर मार्केट वैल्यू पर 30% टैक्स और जुर्माने के बदले 30% अतिरिक्त टैक्स (कुल 60%) देकर आप कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह बच सकते हैं.
दूसरी केटेगरी (B): जानकारी दी लेकिन संपत्ति दर्ज नहीं की
- लिमिट: 5 करोड़ रुपये तक की संपत्ति,
- राहत: यदि आपने विदेश में कमाई पर टैक्स दिया है लेकिन संपत्ति को ITR में नहीं दिखाया, तो मात्र 1 लाख रुपये की फीस देकर आप पेनाल्टी और मुकदमे से बच सकते हैं.
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
वित्त मंत्री की ये घोषणा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो पढ़ाई के दौरान विदेश में खाता खोलते हैं, या वे टेक प्रोफेशनल जो कुछ समय विदेश में रहकर वापस भारत आ गए हैं. जानकारी की कमी के कारण ये लोग अक्सर मामूली बैंक बैलेंस या स्टॉक ऑप्शन्स को ITR के विदेशी परिसंपत्ति (Schedule FA) कॉलम में दिखाना भूल जाते थे.
