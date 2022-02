Union Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट में दिव्यांग व्यक्तियों को भी तोहफा दिया है. बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकलांग व्यक्तियों (Divyangjan) के माता-पिता या अभिभावक के लिए टैक्स में रियायतें देने का ऐलान किया है. विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा योजना भी ले सकते हैं. वर्तमान कानून में माता-पिता या अभिभावक के लिए केवल तभी कटौती करने का प्रावधान है जब दिव्यांग व्यक्ति के लिए अभिदाता यानी माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी की सुविधा उपलब्ध हो.Also Read - किसानों नेताओं ने वित्त मंत्री को बजट के लिए दिए जीरो नंबर, कहा- किसानों को फायदा नहीं, ये सिर्फ शब्दों का मायाजाल

नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए एक नेशनल टेली-मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की भी घोषणा की. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो-साइंसेज (NIMHANS), बेंगलुरु इसके लिए नोडल एजेंसी होगी. सीतारमण ने संसद में घोषणा करते हुए कहा, ‘महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है. गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए, एक राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा Also Read - Budget 2022: केंद्रीय बजट पर क्या बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आया यह रिएक्शन

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को 13,134 करोड़ रुपये

संसद में मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट 2022-23 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) को 13,134 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 12 प्रतिशत अधिक है. यह मंत्रालय पिछड़े वर्गों और दिव्यांग लोगों के कल्याण का दायित्व निभाता है. वित्त वर्ष 2022-23 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 11,922 करोड़ रुपये और दिव्यांग लोगों के अधिकारिता विभाग को 1212 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. Also Read - Budget 2022: EV ‘चार्जिंग’ और ‘बैटरी स्वैपिंग’ पर होगा सरकार का जोर; Must Watch

बजट में तीन राष्ट्रीय आयोगों – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के लिए 56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2021-22 में 49 करोड़ रुपये था. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए इस साल 969.50 रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2021-22 में 1,395 करोड़ रुपये था. दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मद में 635 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2021-22 में 584 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

दिव्यांगों के लिए काम करने वाली नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा, बजट में केंद्र सरकार राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम की पेशकश कर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसे जरूरतमंदों और दिव्यांगों के काम आएगा. इसके साथ ही, दिव्यांगों के माता-पिता को कर छूट की दिशा में नई पहल भारत में दिव्यांगों के कल्याण के लिए एक अच्छा कदम है.

(इनपुट: भाषा)