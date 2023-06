वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिपारजॉय चक्रवात के मद्देनजर बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ की बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रबंध निदेशकों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें चक्रवात ‘बिपारजॉय’ के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की गई.

“अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान” के रूप में वर्गीकृत ‘बिपारजॉय’ के बृहस्पतिवार को गुजरात तट पर पहुंचने का अनुमान है.

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, “बैंकों और बीमा कंपनियों के एमडी ने बिपारजॉय चक्रवात के मद्देनजर एहतियाती उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की. बैठक के दौरान, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी आपदा प्रबंधन नियमों का पालन करने के साथ-साथ कर्मचारियों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए.”

एक और ट्वीट में कहा गया है, “उन्होंने (सीतारमण) कहा कि बैंकों और बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिपारजॉय चक्रवात के दौरान कर्मचारियों को पर्याप्त देखभाल, भोजन और दवा मिले. उन्होंने कहा कि जीवन, मत्स्य पालन, पशुधन, फसलों, नावों और संपत्ति के नुकसान से उत्पन्न होने वाले दावों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए.”