Nirmala Sitharaman In Rajya Sabha: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार (11 फरवरी) को कहा कि विकास हासिल करने के लिए सरकार आधुनिक भारत के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में सार्वजनिक खर्च करना चाहती है. उन्होंने मनरेगा के साथ समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि योजना घोस्ट खातों से प्रभावित थी, जो लोग पैदा नहीं हुए थे उन्हें पैसे मिल रहे थे.Also Read - Budget 2022: निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में बजट चर्चा पर देंगी जवाब, विपक्ष का आरोप- 'अमीरों का बजट अमीरों के लिए'

सीतारमण ने राज्यसभा में कहा, “हमने आने वाले 25 वर्षों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के सहक्रियात्मक परिणाम को अधिकतम करने के बारे में सोचा. Also Read - वित्त मंत्री सीतारमण का कांग्रेस पर हमला, कहा- मोदी सरकार देश को UPA के 'अंधकाल' से 'अमृतकाल' में ले जाने में जुटी

In order to attain growth, we wanted to undertake public expenditure in building infrastructure for a modern India. We thought of maximising the synergic outcome of infrastructure getting built in the forthcoming 25 yrs: FM Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha#Budget2022 pic.twitter.com/KjD5CMln4b

