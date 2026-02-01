By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Budget 2026: बजट के दिन निर्मला सीतारमण की साड़ी, कैसे पिछले 8 साल में 9 बार बदला रंग?
Budget 2026: सीतारमण ने इस बार तमिलनाडु की बुनाई वाली हाथ से बुनी कांचीवरम सिल्क साड़ी पहनी है.
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 8 साल में एक अंतरिम समेत 9 बजट पेश करने के दौरान अपनी साड़ियों के चयन से भी संदेश देने की कोशिश की है. साड़ी वैसे ही भारत की समृद्ध वस्त्र विरासत की पहचान हैं. इसलिए साल 2026 भी अलग नहीं रहा. सीतारमण ने इस बार हाथ से बुनी कांचीवरम सिल्क साड़ी पहनी है, जो तमिलनाडु की बुनाई से जुड़ी हुई है.साड़ी में हल्के सुनहरे भूरे रंग के चेक और धागे के काम के साथ कॉफी ब्राउन बॉर्डर है.
एक साल पहले 2025 में भी निर्मला सीतारमण ने ऑफ-व्हाइट रंग की मछली की आकृति से सजी मधुबनी साड़ी पहनी, जिसमें सुनहरे रंग का काम था. इसके साथ उन्होंने लाल रंग का ब्लाउज और एक साल कैरी की. इस साड़ी की एक और खासियत थी क्योंकि यह साड़ी निर्मला सीतारमण को उपहार में मिली थी. उन्हें यह साड़ी मधुबनी कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी ने दी थी.
#WATCH | Delhi | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, along with her team, calls on President Droupadi Murmu before presenting her ninth consecutive Union Budget pic.twitter.com/96H5JV5obv
— ANI (@ANI) February 1, 2026
2019
वित्त मंत्री निर्मला ने गोल्ड बॉर्डर वाली पिंक मंगलगीरी सिल्क साड़ी पहनी थी.
2020
सीतारमण ने हरे बॉर्डर वाली पीली सिल्क साड़ी कैरी की. ये दोनों रंग उम्मीद और खुशहाली का प्रतीक हैं.
2021
लाल और सफेद पोचमपल्ली सिल्क साड़ी पहनी. यह देश के बुनाई समुदाय को बढ़ावा देती है.
2022
ओडिशा की भूरी और मैरून बोमकाई साड़ी, जो क्षेत्रीय कारीगरी का हुनर दिखाती है.
2023
काले कसूती कढ़ाई वाली लाल सिल्क साड़ी, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक कला है.
2024 अंतरिम बजट
दो साल पहले वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल की कंथा कढ़ाई वाली नीली टसर सिल्क साड़ी पहनी थी.
2024
केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बैंगनी और सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद सिल्क साड़ी पहनी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें