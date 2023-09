10% एडिशनल GST का सुझाव देने वाली रिपोर्ट्स पर गडकरी ने दी सफाई, कहा- ऐसा कोई सुझाव नहीं है विचाराधीन

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को प्रदूषण कम करने के प्रयास में डीजल इंजन वाहनों पर 10 प्रतिशत एडिशनल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा. राष्ट्रीय राजधानी में 63वें वार्षिक सियाम सम्मेलन को संबोधित करते हुए, गडकरी ने कहा कि वह आज शाम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखेंगे.

डीजल को “खतरनाक” फ्यूल करार देते हुए, गडकरी ने कहा कि मांग को पूरा करने के लिए देश को फ्यूल का आयात करना पड़ता है. उन्होंने उद्योग से इथेनॉल या हरित हाइड्रोजन जैसे पर्यावरण-अनुकूल वैकल्पिक फ्यूल पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से मंत्री ने कहा, “डीजल को अलविदा कहें…कृपया इन्हें बनाना बंद करें, नहीं तो हम टैक्स इतना बढ़ा देंगे कि डीजल कारें बेचना मुश्किल हो जाएगा.”

इसके अलावा, गडकरी ने यह भी कहा कि वह डीजल से चलने वाले जनरेटर पर अतिरिक्त जीएसटी का प्रस्ताव रखेंगे.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल वेहिकल्स की बिक्री पर 10% एडिशनल GST का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर सफाई देते हुए कहा है कि इसको तत्काल क्लियर करने आवश्यकता है. सरकार के पास वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. 2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है. ये फ्यूल इंपोर्ट के विकल्प, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए.