SpiceJet ticket rules: निजी क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट यात्रियों से यात्रा से पांच दिन पहले तक टिकट की तरीख या समय (Change date time of the ticket) में कराये परिवर्तनों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी. पहले यह छूट कम से कम सात दिन पहले कराए गए फेरबदल पर थी. Also Read - No meals for domestic flight: दो घंटे से कम समय वाली फ्लाइट्स में नहीं मिलेगा भोजन, जानिए क्या है वजह

स्पाइसजेट ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा है कि नयी पेशकश के तहत 17 अप्रैल से 15 मई के बीच सीधी घरेलू उड़ानों की यात्रा के लिए 17 अप्रैल से 10 मई के बीच टिकट बुक कराने वाले यात्री एक बार शुल्क में छूट ले सकते हैं. Also Read - भारत ने अब श्रीलंका के साथ किया एयर बबल समझौता, अब तक 28 देशों के साथ बनी है बात

महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे जगहों पर कविड-19 संक्रमण के कारण आंशिक या पूर्ण लाकडाउन लागू हो रहे है. एयरलाइने नहीं चाहती है कि यात्रियों को इसके कारण टिकट रद्द करना पड़े. इसी लिए वे यात्रा की तारीख और समय में नि:शुल्क परिवर्तन कराने की छूट प्रस्तुत कर रही हैं. Also Read - New Covid Restrictions in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त नियम, हर हाल में दिखानी होगी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट, नहीं तो...

(इनपुट भाषा)