Northern Railways: सीपीआरओ, उत्तर रेलवे ने आज जानकारी दी है जिसमें कहा गया है कि आज के लिए लगभग 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिनमें हावड़ा-नई दिल्ली एक्सप्रेस, पुरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस, गोरखपुर-नई दिल्ली एक्सप्रेस, मुंबई-नई दिल्ली एक्सप्रेस, कानपुर-नई दिल्ली एक्सप्रेस ​​शामिल हैं. रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यो में छाए घने कोहरे के कारण ट्रेनें लेट चल रही है. कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित है और ट्रेनों कि गति धीमी हो गई है.Also Read - Indian Railway: घने कोहरे के कारण रेलवे ने 20 से ज्यादा ट्रेनें की कैंसिल, कई ट्रेनें चल रहीं लेट, देखें पूरी लिस्ट

About 13 trains running late for today, including Howrah-New Delhi Express, Puri-New Delhi Express, Gorakhpur-New Delhi Express, Mumbai-New Delhi Express, Kanpur -New Delhi Express: CPRO, Northern Railways pic.twitter.com/rgh3jRqfNP

— ANI (@ANI) January 20, 2022