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Explainer: कितना बड़ा है वेनेजुएला का गैस भंडार? सोना भी कम नहीं, अरबों बैरल तेल के अलावा और क्या-क्या दे सकता है भारत को

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज इन दिनों एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत दौरे पर हैं. उर्जा के क्षेत्र में वेनेजुएला एक बड़ी ताकत दबाकर बैठा है और भारत उसका साझेदार बनने को तैयार है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 5, 2026, 11:54 AM IST
India-Venezuela Friendship
भारत-वेनेजुएला द्विपक्षीय संबंधों में नया मोड़ (तस्वीर: AI से)
  • वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद शुरू कर चुका है भारत
  • मई के महीने में ही वह बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर
  • वेनेजुएला के पास कच्चे तेल और गैस के अलावा खनिजों का विशाल भंडार
  • भारत से हेल्थ सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, बिजनेस और निवेश के क्षेत्र में सहयोग चाहता है वेनेजुएला
  • भारत दौरे पर आई हैं वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, आर्थिक साझेदार बनने को भारत तैयार

पश्चिम एशिया में ईरान की अमेरिका और इजरायल से लड़ाई छिड़ने के बाद से दुनिया भर में जैविक ईंधन का संकट मंडरा रहा है. इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज इन दिनों भारत दौरे पर हैं. डेल्सी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मद्देनजर है. इस साल की शुरुआत में भारत की तेल खरीद में वेनेजुएला का कोई योगदान नहीं था लेकिन बीते महीने में ही वह भारत के लिए तीसरे सबसे बड़े सप्लायर के रूप में उभरा है. ऐसे में अब जब वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं, तो भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं खत्म होने की उम्मीद है. वैसे वेनेजुएला दुनिया के लिए सिर्फ कच्चे तेल और गैस का ही भंडार भर नहीं है. उसके पास दुनिया को देने के लिए और भी बहुत कुछ है.

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार

इस दक्षिण अमेरिकी देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है. स्टैटिस्टकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी और यूएस एनर्जी इन्फोर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) की रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेनेजुएला 303 बिलियन बैरल तेल का भंडार है. यह दुनिया में मौजूद कुल तेल भंडारों का 17.17 फीसदी हिस्सा है, जो किसी एक देश के पास दुनिया में सबसे ज्यादा है. अमेरिका के पास उपलब्ध ( 55.25 बिलियन बैरल) ऑयल रिजर्व की तुलना में यह 5 गुणा से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा है.

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कैसी है वेनेजुएला के तेल की गुणवत्ता?

वेनेजुएला का यह तेल एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल कि कैटेगरी में आता है, जिसके चलते इसमें ज्यादा भारीपन होता है और इसे पेट्रोलियम पदार्थों में बदलने में ज्यादा खर्च आता है. इस तेल शोधन के लिए ज्यादा अडवांस तकनीक की जरूरत पड़ती है. इसके चलते दुनिया में इस तेल की मांग कम होती है, लेकिन वेनेजुएला इसी कारण से इस तेल को छूट के साथ बेचता है. वर्तमान में चीन उसका सबसे बड़ा खरीदार है.

pm Modi and Delcy Rodríguez venezuela

भारत दौरे पर आईं वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान (तस्वीर: x.com)

वेनेजुएला के पास प्राकृतिक गैस का कितना बड़ा भंडार?

तेल के बाद नेचुरल गैस रिजर्व के क्षेत्र में वेनेजुएला दुनिया के अग्रणी देशों में आता है. प्राकृतिक गैस के भंडार में वह वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें पायदान पर है, जिनके पास इसका सबसे बड़ा भंडार है. वर्ल्डओमीटर्स (Worldometers) की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास 5.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है. अलजजीरा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह साउथ अमेरिकी देशों के पास कुल उपलब्ध नेचुरल गैस के भंडार का 73 फीसदी हिस्सा उसी के पास है. दुनिया के कुल भंडार का यह करीब 3 फीसदी हिस्सा है.

वेनेजुएला की तेल भंडारण को लेकर दुनिया में रैंकिंग क्या है?

तेल भंडारण के क्षेत्र में वेनेजुएला सबसे आगे है. कच्चे तेल के रिजर्व में उसकी रैंकिंग नंबर 1 है.

वेनेजुएला के पास कच्चे तेल का कितना भंडार है?

वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल तेल का भंडार है. स्टैटिस्टकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी और यूएस एनर्जी इन्फोर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) की रिपोर्ट्स यह दावा करती हैं.

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हैं?

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज हैं.

नेचुरल गैस के क्षेत्र में कहां खड़ा है वेनेजुएला?

वेनेजुएला के पास 5.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है. वर्ल्डओमीटर्स (Worldometers) की रिपोर्ट के मुताबिक गैस भंडारण के मामले में उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 8वें पायदान पर है.

वेनेजुएला के खनिज भंडार में और क्या-क्या छिपा है?

खनिज संपदाओं से भरपूर वेनेजुएला के पास कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस के अलावा सोने (गोल्ड), कोयले, लोह-अयस्क, निकेल, बॉक्साइड और हीरे जैसी कीमती धातुओं और खनिजों का बड़ा भंडार मौजूद है.

वेनेजुएला में सोने का कितना बड़ा भंडार?

लैटिन अमेरिकी देशों के पास मौजूद सोने के भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा भी वेनेजुएला के पास ही है. दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के पास मौजूद सोने के भंडार पर नजर रखने वाली संस्था ‘वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल’ के मुताबिक, वेनेज़ुएला के पास करीब 161.2 मीट्रिक टन सोना है, जिसकी आज की बाजार कीमत 23 अरब डॉलर यानी 21,905 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

Venezuela Oil and Gas and other Minerals Reserves

वेनेजुएला के पास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का भंडार (इन्फोग्राफ: notebooklm से)

वेनेजुएला के पास रेयर अर्थ का कितना भंडार?

इतना ही नहीं इस देश के पास सोने की खानों के ऐसे खजाने मौजूद हैं, जिन्हें उसने अभी तक छुआ तक नहीं है यानी उनमें अभी तक माइनिंग ही नहीं हुई है. 2016 में वेनेजुएला की सरकार ने यह बताया था कि उसके यहां कच्चे तेल और नेचुरल गैस के अलावा सोने, हीरे, निकेल, कोल्टन और कॉपर जैसी महत्वपूर्ण धातुओं का खजाना भरा पड़ा है, सही वक्त आने पर वह जिनकी वह माइनिंग करेगा. साल 2018 में वेनेजुएला की मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल माइनिंग डिवेलपमेंट की एक रिपोर्ट में बताया था कि उसके देश में करीब 644 मीट्रिक टन सोने का भंडार मौजूद है. सरकार ने माना था कि यह सिर्फ एक शुरुआती आंकड़ा है और सही नंबर इससे कहीं ज्यादा हो सकता है.

Venezuela Natural Resources

वेनेजुएला के खजाने में छिपा है क्या-क्या (इन्फोग्राफ: notebooklm से)

वेनेजुएला के खजाने में और क्या-क्या?

खनिज संपदा से भरपूर इस देश के पास सिर्फ कच्चे तेल, नेचुरल गैस का अथाह भंडार ही नहीं है. उसके सोने के बड़े-बड़े भंडार होने के साथ-साथ कोयला, लोहा, निकेल, बॉक्साइट और हीरे की खानों का खजाना भरा पड़ा है.

  • वेनेजुएला के पास प्रमाणित रूप से कोयले का 3 बिलियन मीट्रिक टन भंडार है.
  • उसके पास 14.68 मीट्रिक टन लोह-अयस्क का भंडार है, जिसमें से 3.6 बिलियन प्रमाणित है.
  • उसके पास करीब 4 लाख मीट्रिक टन निकेल का रिजर्व मौजूद है.
  • करीब 100 मिलियन मीट्रिक टन बॉक्साइड का खजाना भरा है.
  • वेनेजुएला के पास ओरिनोको माइनिंग आर्क में 1,020 मिलियन कैरेट मौजूद है. इसके अलावा गुआनाइमो इलाके में अकेले 275 मिलियन कैरेट हीरे के भंडार होने की रिपोर्ट है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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