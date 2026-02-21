Hindi Business Hindi

Not Only Cash Transaction 10 Type Of Task Also Can Be Done With Atm

पैसे निकालने के अलावा ATM से कर सकते हैं ये 10 काम, खूब बचेगा टाइम

अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस हैं. आपके पास डेबिट कार्ड है. आपको उसका पिन नंबर याद है, तो आप आसानी से किसी भी ATM से पैसे निकाल सकते हैं. ये आपको 24x7 कैश निकालने की सर्विस देती है.

ATM के जरिए आप एक कार्ड का बैलेंस दूसरे कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं.

हममें से हर किसी का बैंक में कोई न कोई अकाउंट जरूर होता है. पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की तरफ से हमें डेबिट कार्ड दिया जाता है.जाहिर तौर पर ATM (Automated Teller Machine) का सबसे मुख्य काम कैश ट्रांजैक्शन करना है.अपने बैंक नेटवर्क से दूसरे ATM कार्ड से पैसे निकालने पर एक लिमिट के बाद चार्ज देना होता है. लेकिन, आपको जानकर हैरानी होगी कि ATM से बस आप कैश ही नहीं निकाल सकते और भी 10 काम कर सकते हैं.

1. अकाउंट बैलेंस चेक करना

ATM से आप कैश निकालने के अलावा अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं. आपने पिछले कुछ दिनों में क्या-क्या ट्रांजैक्शन किया है. इसकी जानकारी भी आपको मिनी स्टेटमेंट के जरिए मिल जाएगी. इसमें मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शन देखे जा सकते हैं.

2. कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर

ATM के जरिए आप एक कार्ड का बैलेंस दूसरे कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं. SBI ये सुविधा देता है. इसके जरिए आप हर रोज 40 हजार रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए बैंक की तरफ से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है. एक ATM कार्ड से मैक्सिमम 16 अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं.

वॉलेट में रखना भूल गए डेबिट कार्ड? फिर भी ATM से निकलेगा पैसा, ये है तरीका

3.क्रेडिट कार्ड से कैश

ATM के जरिए आप आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी कैश निकाल सकते हैं. सभी बैंक ये सुविधा देते हैं. हालांकि, क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने में ज्यादा चार्ज लगता है. ATM के जरिए आप किसी भी VISA कार्ड के बकाया का भुगतान कर सकते हैं.

4. LIC का प्रीमियम

ATM के जरिए आप अपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भर सकते हैं. LIC, HDFC Life और SBI Life जैसी तमाम इंश्योरेंस सेवा देने वाली कंपनियों ने बैकों के साथ टाई-अप किया हुआ है.

Add India.com as a Preferred Source

5. चेक बुक की रिक्वेस्ट

अगर आपकी चेक बुक भर जाती है, तो नई चेक बुक जारी करवाने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आप ATM जा सकते हैं और वहीं से नई चेक बुक की रिक्वेट दे सकते हैं. यह चेक बुक सीधे आपको रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंचेगी.

6. यूटिलिटी बिल पेमेंट

ATM का इस्तेमाल करके आप अपने किसी यूटिलिटी बिल का भी पेमेंट कर सकते हैं. हालांकि, इसकी लिमिट है. ATM के जरिए आप उसी बिल का पेमेंट कर सकेंगे, जिसकी कंपनी ने टाई-अप किया होगा.

7. मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन

वैसे तो आजकल तमाम बैंक अकाउंट खोलते ही इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग शुरू कर देते हैं. हालांकि, अगर आपकी मोबाइल बैंकिंग एक्टिव नहीं है, तो आप ATM जाकर इसे एक्टिव कर सकते हैं.

खो गया या मिल नहीं रहा डेबिट कार्ड? टेंशन की बात नहीं! बिना इसके भी ATM से निकाल सकते हैं कैश- जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका

8. अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर

ATM के जरिए आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए बस अपने अकाउंट की जानकारी दर्ज करें और राशि बताएं. कुछ सेकेंड्स में ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

9. पिन बदलने की सुविधा

अगर आप अपने ATM कार्ड का पिन बदलना चाहते हैं, तो यह सुविधा भी आपको ATM पर मिल जाएगी. कुछ-कुछ समय पर अपना पिन बदलते रहना अच्छी आदत है, जिससे आप साइबर फ्रॉड के खतरे से बचे रह सकते हैं.

10. ATM से जल्द मिलेगी PF ट्रांसफर की सुविधा

अब आप जल्द ही ATM से अपना प्रॉविडेंट फंड भी ट्रांसफर कर सकेंगे. EPFO 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है. यह पूरी तरह से बैंक ATM कार्ड की तरह होगा. नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा. इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे.

पहली नौकरी लगते ही सरकार देगी ‘शगुन’, पूरी करनी पड़ेंगी ये शर्तें, नोट करें सारी डिटेल