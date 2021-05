प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में देश में बैटरी स्टोरेज निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 18,100 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव(पीएलआई) देने का निर्णय हुआ है. सरकार के इस फैसले से बैटरी उपकरणों का आयात घटेगा और देश में निर्माण शुरू होगा. इस फैसले से देश में भारी इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर स्कूटी तक की बैटरी बनने में आसानी होगी. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में आने में देर नहीं, ट्रांसफर किए जाने की तारीख तय

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कैबिनेट में लिए निर्णय के बारे में प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए आज केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है. बैटरी स्टोरेज का महत्व कितना है, यह सब जानते हैं. आज बैटरी स्टोरेज के अभाव में बहुत चीजें अटकीं हैं.

Cabinet has approved Production Linked Incentive scheme "National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage"

This will achieve manufacturing capacity of 50 Giga Watt Hour of ACC and 5 GWh of “Niche” ACC with an outlay of Rs.18,100 crore.https://t.co/lFqD5ktPq9 pic.twitter.com/vIBSmYYQ8l

