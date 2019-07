नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शु्क्रवार को अपने बजट भाषण 2019-20 में शुक्रवार बताया कि एनडीए सरकार में पिछले 4 साल में नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) के चार लाख करोड़ रुपए की वसूली की है. एनपीए में पिछले साल एक लाख करोड़ रुपए की कमी आई है.

को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘ न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा.

रेलवे में Rs.50 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत, पीपीपी मॉडल अपनाएंगे: वित्त मंत्री

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Non-performing asset(NPAs) recovery of Rs 4 lakh crore over the last four years, NPAs down by Rs 1 lakh crore in the last one year pic.twitter.com/hSdNWVrJ8U

— ANI (@ANI) July 5, 2019