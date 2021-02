ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में विलय हो गया है. विलय के कारण इन दोनों बैंकों के खाताधारकों की यूजर आईडी (user id) बदल गई है. यानी खाताधारक (Account holder) अब पुरानी यूजर आईडी (Old user id) से लेन-देन नहीं कर सकेगा. 1 अप्रैल, 2021 से, ओबीसी और यूबीआई खाता धारकों की यूजर आईडी बदल जाएगी. अगर आपने यूजर आईडी नहीं बदली है तो आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. Also Read - 6 Changes From 1st February: आम बजट में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, 1 फरवरी से आप पर भी पड़ेगा इसका असर

ओबीसी बैंक के सभी ग्राहक अब पीएनबी के सीबीएस में स्थानांतरित हो गए हैं, जिसमें वे मौजूदा शाखाओं और इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे डिजिटल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आसानी से लेन-देन कर सकते हैं. एटीएम स्विच और टर्मिनल भी PNB नेटवर्क में आसानी से पंक्तिबद्ध हो गए.

MICR कोड और IFSC कोड में बदलाव

पीएनबी द्वारा ट्वीट की गई जानकारी के अनुसार, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पुराने ग्राहकों की यूजर आईडी बदल गई है. PNB के साथ OBC और UBI बैंकों के विलय के बाद, MICR कोड और IFSC कोड भी 1 अप्रैल, 2021 से बदल गए हैं.

जानें- कैसे बनाएं नई यूजर आईडी Know how to create new user id

सबसे पहले login अपने यूजर आईडी को जानें ’विकल्प पर लॉगइन करें.

eOBC ग्राहकों को अपनी 8 अंकों की यूजर आईडी के सामने ‘O’ लगाना होगा.

eUNI ग्राहकों को अपनी 8 अंकों की यूजर आईडी के सामने ‘U’ लगाना होगा.

9 अंकों की उपयोगकर्ता आईडी वाले ग्राहकों को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है

बदल गए दोनों बैंकों के IFSC कोड

PNB ने यह भी बताया कि दोनों बैंकों के पुराने IFSC कोड बदल दिए गए हैं. ये कोड 31 मार्च, 2021 के बाद काम नहीं करेंगे. पुराने कोड का उपयोग करके फंड ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. ऑनलाइन लेन-देन के लिए बैंक खाता संख्या के साथ बैंक का IFSC भी जोड़ा जाना आवश्यक है.

छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB), जिनमें से कुछ एक सदी से अधिक समय से अस्तित्व में हैं, 1 अप्रैल, 2020 को बड़े PSB के साथ उनके समामेलन के बाद अस्तित्व में नहीं रह गए. इस योजना के अनुसार, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक के साथ मिला दिया गया था, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक दोनों को अवशोषित कर लिया था. साथ ही, इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक को अपने अधीन कर लिया.