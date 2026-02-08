By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
महिलाओं को हर महीने 10 हजार दे रही है इस राज्य की सरकार, जानें क्या है ये स्कीम, कैसे करेंगी अप्लाई
समय के साथ-साथ महिलाओं को लेकर समाज की सोच भी बदली है. आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ-साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं. ऐसा कोई काम नहीं है, जिन्हें अब महिलाएं नहीं कर रही. हालांकि, हर वर्ग की महिलाओं के साथ ऐसा अब तक नहीं हो पाया है.इसलिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके हाथ में आर्थिक ताकत देने के इरादे से सरकार कई तरह की कैश स्कीम चलाती हैं. केंद्र की तर्ज पर राज्यों की सरकारें भी अलग-अलग स्कीम चलाती हैं, जिनमें पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 से लेकर 2500 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है. ओडिशा सरकार भी ऐसी एक योजना चला रही है. इसमें पात्र महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से हर महीने 10 हजार रुपये दिए जाते हैं.
क्या है सुभद्रा योजना?
ओडिशा में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए खास योजना चला रही है. इस योजना का नाम भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन देवी सुभद्रा के नाम पर रखा गया है. 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर ‘सुभद्रा योजना’ की शुरुआत की थी.ये महिलाओं के बीच आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार की एक कल्याणकारी योजना है. इसके जरिए महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर अपने आपको आत्मनिर्भर बना सकती हैं.
दो किस्तों में मिलते हैं 10 हजार रुपये
इस योजना के जरिए पात्र महिलाओं के अकाउंट में दो किस्तों में 10 हजार रुपये भेजे जाते हैं. इस योजना को 5 सालों के लिए शुरू किया गया है. इस तरह से इस योजना की पात्र महिलाओं को कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने 55,825 करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया है.
अप्लाई करने की क्या हैं शर्तें?
- इस योजना में अप्लाई के लिए महिला का ओडिशा की मूल निवासी होना जरूरी है.
- योजना के लिए सिर्फ 21 साल से लेकर 60 साल की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं.
- महिला का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत राशन कार्ड में जुड़ा होना चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए महिला की पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
किन्हें नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ?
- वार्ड सदस्य या पार्षद को छोड़कर किसी शहरी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्था में निर्वाचित जन प्रतिनिधि को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
- अगर आप टैक्स भरती हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
- अगर आपको सरकार की किसी योजना के तहत 1500 रुपये महीना या सालाना 18 हजार से ज्यादा पेंशन मिलता है, तो इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे.
- पूर्व या वर्तमान में विधायक या सांसद रही हैं, तो इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं.
- किसी स्कॉलरशिप का लाभ ले रही हैं, तो ये योजना आपके लिए नहीं है.
सुभद्रा कार्ड क्या है?
योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सुभद्रा कार्ड होना चाहिए.ये एक डेबिट कार्ड है, जो सभी लाभार्थियों को दिया जाता है, ताकि उन्हें अपने अकाउंट से रुपये निकालने में आसानी हो.
ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?
- ऑफिशियल वेबसाइट पर subhadra.odisha.gov.in. पर जाएं.
- होम पेज पर “Apply Now” पर क्लिक करें.
- फॉर्म में सभी जानकारी भरें. सभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे-आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और फोटो अपलोड करें.
- Submit बटन पर क्लिक कर दें.
- आपको एक रिसिप्ट नंबर मिलेगा, जिससे आप अपना एप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं.
ऑफलाइन अप्लाई का तरीका
ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र, सेवा केंद्र, ब्लॉक कार्यालय, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय, सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म ले सकते हैं.फॉर्म में सभी जानकारी भर कर ब्लॉक कार्यालय, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय, सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म जमा कर दें. इस योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 14678 पर सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं.
इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत?
सुभद्रा योजना में अप्लाई के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंट प्रूफ, बैंक डिटेल, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए.
