भुवनेश्वर: ओडिशा ने सोमवार को अपने ‘रसगुल्ले’ के लिए बहुप्रतीक्षित भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग हासिल किया. बता दें कि इसके पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच इस पर अपने-अपने दावे थे, लेकिन बंगाल को जीआई का टैग 2017 में ही मिल गया था. बता दें कि जीआई टैग किसी वस्तु के किसी खास क्षेत्र या इलाके में विशेष होने की मान्यता देता है.

सूत्रों ने बताया कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रार, चेन्नई ने वस्तु भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण), कानून 1999 के तहत इस मिठाई को ओडिशा रसगुल्ला के तौर पर दर्ज करने का प्रमाणपत्र जारी किया. यह प्रमाणपत्र 22 फरवरी 2028 तक वैध रहेगा.

‘रसगुल्ला’ भगवान जगन्नाथ के लिए निभाई जाने वाली राज्य की सदियों पुरानी परंपराओं का हिस्सा रहा है और इसका जिक्र 15वीं सदी के उड़िया काव्य दांडी रामायण में भी मौजूद है.

Odisha’s Rasagola gets Geographical Indication (GI) tag. The name of the Geographical Indication to be read as “Odisha Rasagola” pic.twitter.com/UA7HzzalZ3

— ANI (@ANI) July 29, 2019