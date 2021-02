Petrol Price in Delhi: अमेरिका में राहत पैकेज के ऐलान की उम्मीद और दुनियाभर में कोरोना वैक्सीनेसन शुरू हो जाने से तेल की मांग बढ़ने की संभावना बढ़ गई है. जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है. जिसकी वजह से घरेलू बाजार में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज लगातार 8वें दिन पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है. Also Read - Petrol-diesel price hike: लगातार सातवें दिन बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, मुंबई में पेट्रोल 95 रुपये के पार, जानिए- अपने शहर में तेल के रेट

दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है. कल भी पेट्रोल-डीजल के दाम में 26 और 29 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी. दिल्ली में पेट्रोल 89.29 रुपये प्रति लीटर और डीजल 79.70 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. तेल के दाम अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं.

देश भर में आज पेट्रोल के दाम 26 पैसे से 31 पैसे तक बढ़ाए गए हैं और डीजल के रेट 30 पैसे से लेकर 38 पैसे तक बढ़ाए गए हैं. वहीं, भोपाल में तो पेट्रोल के दाम 100.18 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं.

इसी तरह मुंबई में भी पेट्रोल-डीजल के दाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी में पेट्रोल के दाम करीब 96 रुपये प्रति लीटर पहुंच रहे हैं। जो कि किसी भी मेट्रो शहर का सबसे अधिक रेट है। देश के सभी मेट्रो शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम All Time High Price पर चले गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी से अब तक पेट्रोल 5.48 रुपये महंगा हो गया है। ऐसे ही डीजल 5.83 रुपये महंगा हो चुका है। नए साल से अब तक 20 किस्तों में पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा हुआ है।

दिल्ली में आज 16 फरवरी को पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. पेट्रोल कल के भाव में 88.99 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 89.29 यानी 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. इसी तरह डीजल कल के भाव 79.35 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 79.70 यानी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.

मुंबई में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. यहां पर पेट्रोल के दाम 29 पैसे बढ़कर 95.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 38 पैसे बढ़कर 86.72 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.

कोलकाता में आज पेट्रोल-डीजल के भावों में बढ़ोतरी की गई है. पेट्रोल के दाम 29 पैसे बढ़कर 90.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़कर 83.29 रुपये प्रति लीटर हो गए.

चेन्नई में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है. पेट्रोल के दाम 26 पैसे बढ़कर 91.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 33 पैसे बढ़कर 84.77 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए.

बेंगलुरु में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल के दाम 31 पैसे बढ़कर 91.28 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 37 पैसे बढ़कर 84.49 रुपये प्रति लीटर हो गए.

गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल के भाव हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं. पेट्रोल-डीजल का रोज़ का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं.