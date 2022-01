OLA E Scooter: ओला इलेक्ट्रिक ने कथित तौर पर 30 दिसंबर तक 111 S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर किए हैं. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने ट्विटर करके बताया और केंद्र के वाहन पोर्टल के डेटा की ओर इशारा किया. ओला इलेक्ट्रिक ने अभी तक अपनी डिलीवरी पर कोई डेटा नहीं साझा किया है, लेकिन सोमवार शाम को एक बयान जारी किया है, जिसे इस रिपोर्ट के अंत में शामिल किया गया है.Also Read - Ola के Elecric Scooter का खत्म होगा इंतजार, इन दिन से दोबारा शुरू होगी बुकिंग

गुलाटी ने ट्विटर पर जो डेटा साझा किया था, उसके अनुसार ओला इलेक्ट्रिक ने ज्यादातर कर्नाटक और तमिलनाडु में 111 S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी की है. डिलीवर किए गए 111 इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से 60 कर्नाटक में और 25 तमिलनाडु में थे. महाराष्ट्र और राजस्थान केवल दो अन्य राज्य हैं जहां पर पिछले महीने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की 15 और 11 यूनिट्स को पंजीकृत किया गया है.

