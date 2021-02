One Nation One Ration Card Scheme: संसद में आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 का आम बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना शुरू की गयी है. इस योजना के माध्यम से लाभुक देश में कहीं भी अपने हिस्से के राशन का दावा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की जा रही है. Also Read - Budget 2021: बजट की खास बातें-सबके लिए रियायती घर, महिलाओं के लिए ये बड़े ऐलान, जानिए

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है. बचे हुए राज्यों में भी जल्द ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की जायेगी. इस योजना के तहत राशन कार्ड को डिजिटल किया जायेगा और लाभुक देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन का दावा कर सकते हैं. यह योजना प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार की संवेदना को दर्शाता है.

क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे. सरकार का दावा है कि यह योजना देश के हर एक नागरिक को राहत पहुंचायेगी. इस योजना के तहत मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जायेंगे.