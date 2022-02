One Nation, One Registration | Aadhaar Latest Update: केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम’ (One Nation, One Registration Program) के तहत जमीन के लिए एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करने की तैयारी कर रही है. बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि अब जमीन का भी डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा. इसके लिए IP बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. जमीनों के कागजात की मदद से डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि मार्च 2023 तक देश भर में जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटालाइजेशन का लक्ष्य सरकार ने रखा है.

बता दें, आने वाले दिनों में एक क्लिक पर आपकी जमीन से संबंधित दस्तावेज आपके सामने होंगे. देश में कहीं भी किसी भी जगह पर आप अपनी जमीन से संबंधित जानकारी हासिल कर पाएंगे.

जानें- क्या होंगे डिजिटल लैंड रिकार्ड के फायदे

डिजिटल लैंड रिकार्ड रखने के कई तरह से फायदे होंगे. इसे 3C फार्मूले के तहत बांटा जाएगा, जिससे सबको फायदा मिलेगा. इनमें सेंट्रल ऑफ रेकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड, कन्वेनियंस ऑफ रिकॉर्ड से आम जन को काफी फायदा पहुंचेगा. आपकी जमीन की 14 डिजिट का एक ULPIN नंबर यानी यूनिक नंबर जारी होगा. इसे जमीन का आधार नंबर (Aadhaar Number) भी कह सकते हैं.

क्रय- विक्रय में नहीं होगी कोई परेशानी

ULPIN नंबर के जरिए जमीन के क्रय-विक्रय में कोई परेशानी नहीं होगी. जमीन के क्रेता और विक्रेता की पूरी डिटेल सबके सामने होंगे. भविष्य में अगर उस जमीन का बंटवारा भी किया जाता है तो उस जमीन का भी आधार नंबर अलग हो जाएगा. डिजिटल रिकॉर्ड होने से सबसे पहले जमीन की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी. जमीन की पैमाइश ड्रोन कैमरे की जाएगी, जिसमें गलती की गुंजाइश न के बराबर होगी. डिजिटल रिकॉर्ड होने से कोई भी व्यक्ति अपने शहर के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपनी जमीन की जानकारी ले सकेगा.