Onion Price Rise: पिछले साल महाराष्ट्र (Maharashtra) में अगस्त-सितंबर माह में हुई बारिश ने प्याज की फसल (Onion Crop) को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया था. महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ. फसल खराब होने से मार्केट में सप्लाई (Supply of Onion) घटने लगी, जिससे प्याज की कीमतों में कमी नहीं आई, बल्कि यह लगातार बढ़ती जा रही हैं. Also Read - Mumbai Local Train News: चलती ट्रेन से अलग हुआ कोच, लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनें चल रहीं लेट

अब बाजार में प्याज की कीमतों में (Onion prices soaring) लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. राज्य में प्याज का इंपोर्ट (Onion Import) 50-60 फीसदी कम हो गया है. जिसकी वजह से मुंबई (Mumbai), पुणे (Pune) और थाने (Thane) में प्याज की कीमतों में खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है. खुदरा बाजार (Onion retail prices) में प्याज की कीमतें 50-60 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई हैं. इसके अलावा प्याज के थोक भाव भी 40-45 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए हैं. Also Read - Onion Price Hike: फिर से रूलाने लगी हैं प्याज की कीमतें, 15 दिनों में दो से तीन गुना बढ़ गए हैं दाम

वहीं, दूसरी तरफ, वाशी के एपीएमसी मार्केट (Vashi APMC Market) में प्याज की सप्लाई तकरीबन 40 फीसदी कम हो गई है. यही कारण है कि खुदरा और थोक में प्याज के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं. Also Read - प्रभाष और सैफ अली खान की फिल्म 'आदिपुरुष' के सेट पर लगी भीषण आग, 400 करोड़...

साथ ही पुणे के गुलटेकड़ी मार्केट में हर रोज तकरीबन 170-220 ट्रक पहुंचते थे. फिलहाल केवल 70-80 प्याज लदे ट्रक ही आ रहे हैं. यह लाल प्याज और सॉफ्ट प्याज का पीक सीजन चल रहा है. लेकिन पिछले हफ्ते से ही प्याज की सप्लाई घट गई है. इस समय थोक में 10 किलो प्याज 300-400 रुपये में पड़ रहा है.

सप्लाई की दिक्कतों (Due to supply disruptions) की वजह से देश की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लासलगांव में प्याज का थोक रेट (Whole sale price in Lasalgaon Market) बीते 10 दिनों में 15 से 20 फीसदी तक बढ़ गए हैं. कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, रिटेल में प्याज का भाव 54 रुपये प्रति किलो है.

इसी तरह से तमिलनाडु में बेमौसम बारिश से प्याज की फसल खराब हो जाने से सप्लाई घट गई है, जिससे भाव काफी ऊपर चले गए हैं. वहीं, कर्नाटक से जनवरी माह में प्याज की सप्लाई शुरू हो जाती थी, लेकिन फसल अच्छी नहीं होने से ज्यादा सप्लाई नहीं आ पाई. अब दूसरी फसल फरवरी अंत या मार्च के शुरुआत से आनी शुरू होगी.

इन सबके बीच, तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का भी असर अब ज्यादा होता जा रहा है. धीरे-धीरे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन तेल के दाम पिछले एक साल में तकरीबन 15 से 20 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं. इससे अब माल भाड़ा ज्यादा लगने लगा है, जिसका असर अब कमोडिटीज की कीमतों पर साफतौर पर देखा जा रहा है. थोक मंडी से ही प्याज की सप्लाई घटने और माल भाड़े में बढ़ोतरी से अब पूरे देश में प्याज की कीमतें लोगों को रुला रही हैं.

कोरोना महामारी के बीच प्याज के बढ़ते भाव बहुत अधिक चिंता की बात है. इस समय बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं है. ऐसे में प्याज की घटती सप्लाई और बढ़ती मांग के बीच प्याज के भाव अभी और बढ़ सकते हैं. मार्च में कर्नाटक से सप्लाई आने के बाद ही भावों में कमी आ सकती है.