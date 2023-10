Diwali से पहले महंगी हुई सब्जियां, प्याज 80 रुपये किलो तो टमाटर भी हुआ 'लाल', जानें ताजा रेट

Onion Price Hike: नवरात्रि खत्म होने के बाद देश में प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ रही है. दिल्ली की गाजीपुर मंडी में थोक रेट में प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है. गाजीपुर सब्जी मंडी के एक प्याज व्यापारी ने बताया कि प्याज की आमद कम है जिसके कारण कीमतें बढ़ रही हैं. मंडी में थोक भाव में प्याज 70 रुपये प्रति किलो है. व्यापारी ने बताया कि शनिवार सुबह प्याज के रेट 350 रुपये (प्रति 5 किलोग्राम) हैं. कल यह 300 रुपये थी. उससे पहले यह 200 रुपये थी. एक हफ्ते पहले दरें 200 रुपये, 160 रुपये या 250 रुपये आदि थीं. पिछले हफ्ते से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं.

गाजीपुर मंडी में एक सब्जी विक्रेता ने कहा कि हम यहां प्याज खरीदने के लिए आए हैं.नवरात्रि से पहले प्याज की दरें 50 रुपये थीं, अब यह 70 रुपये प्रति किलो है. हमारी खरीद 70 रुपये प्रति किलो है. हम इसे खुदरा मार्केट में 80 रुपये किलो बेचेंगे. पहले ये 30-40 रुपये किलो था… अगर ऐसा ही चलता रहा तो दाम 100 रुपये किलो तक पहुंच जाएंगे. प्याज के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं. टमाटर के रेट भी बढ़ गए हैं. पहले टमाटर 20 रुपए किलो था, अब 40-45 रुपए किलो है.अगर ऐसा ही चलता रहा तो टमाटर भी 70 रुपए किलो तक पहुंच जाएगा.

#WATCH | Delhi: As onion prices increase, a vegetable vendor at Ghazipur market says, “We are here to purchase onion. The onion rates were Rs. 50 before Navratri, now it is Rs. 70/kg. Our purchase is at Rs. 70 per kg and we will sell it at Rs. 80/kg. Earlier, it was Rs. 30-40 per… pic.twitter.com/UyhzLq1fRw

