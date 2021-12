Online Payment Rules to change from January 1, 2022: देश में बढ़ते डिजिटल उपयोग में वृद्धि के साथ, अधिक से अधिक लोग भोजन, दुकान या कैब बुक करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का उपयोग कर रहे हैं. लेकिन डिजिटल दुनिया साइबर अपराधियों के खतरों से भरी हुई है, जो हमेशा उपयोगकर्ताओं के डेटा तक पहुंच प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.Also Read - Rupee Vs Dollar: रुपये की गिरावट रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप

लोगों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी व्यापारियों और भुगतान गेटवे को संवेदनशील ग्राहक विवरण और डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो उनके अंत में सहेजे गए हैं, उनको हटाने के लिए कहा है.

नए नियम 1 जनवरी से लागू होंगे.

इसका क्या मतलब है?

आरबीआई के आदेश के बाद मर्चेंट और पेमेंट गेटवे को अपने सर्वर पर स्टोर की गई सारी जानकारी को डिलीट करना होगा. इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता को मर्चेंट वेबसाइटों पर भुगतान करने के लिए कार्ड का पूरा विवरण दर्ज करना होगा.

बैंकों ने अपने ग्राहकों को प्रभावी होने वाले बदलावों के बारे में बताना शुरू कर दिया है. प्रमुख निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी अपने ग्राहकों को संदेश भेज रहा है कि उन्हें या तो पूर्ण कार्ड विवरण दर्ज करना होगा या टोकन का विकल्प चुनना होगा.

टोकनाइजेशन क्या है?

वर्तमान प्रणाली के अनुसार, लेन-देन का निष्पादन 16-अंकीय कार्ड संख्या, कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीवी और वन-टाइम पासवर्ड या ओटीपी (कुछ मामलों में लेनदेन पिन भी) के सही मूल्यों पर आधारित होता है. टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड नंबर को एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने को संदर्भित करता है, जिसे “टोकन” कहा जाता है.

यह कार्ड के संयोजन के लिए अद्वितीय है, टोकन अनुरोधकर्ता (अर्थात वह इकाई जो कार्ड के टोकन के लिए ग्राहक से अनुरोध स्वीकार करती है और इसे संबंधित टोकन जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क पर भेजती है) और डिवाइस (इसके बाद “पहचाने गए डिवाइस” के रूप में संदर्भित) )

टोकनाइजेशन कैसे सुरक्षित है?

आरबीआई के अनुसार, टोकनयुक्त कार्ड लेनदेन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि लेनदेन प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है.

इसने आगे कहा कि वास्तविक कार्ड डेटा, टोकन और अन्य प्रासंगिक विवरण अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा सुरक्षित मोड में संग्रहीत किए जाते हैं. टोकन अनुरोधकर्ता प्राथमिक खाता संख्या (पैन), यानी कार्ड नंबर, या कोई अन्य कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं कर सकता है. कार्ड नेटवर्क को सुरक्षा और सुरक्षा के लिए टोकन अनुरोधकर्ता को प्रमाणित करना भी अनिवार्य है जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं/विश्व स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुरूप है.

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि टोकन को वापस वास्तविक कार्ड विवरण में बदलने को डी-टोकनाइजेशन के रूप में जाना जाता है. इसमें कहा गया है कि ग्राहक को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा.

1 जनवरी से क्या बदलेगा?

जनवरी के बाद से, जब आप किसी मर्चेंट को पहला भुगतान करते हैं, तो आपको प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त कारक (AFA) के साथ उसे अपनी सहमति देनी होगी. एक बार हो जाने के बाद, आप अपने कार्ड के सीवीवी और ओटीपी को दर्ज करके भुगतान पूरा करेंगे.