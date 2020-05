RBI Bonds scheme: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बॉन्ड योजना को वापस लेने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह देश के नागरिकों के लिए झटका है और ऐसे में लोगों को इसकी तत्काल बहाली की मांग करनी चाहिए. Also Read - RBI Governor Economic Package: RBI गवर्नर ने की अहम घोषणाएं, जानें आपको क्या मिला...

पूर्व वित्त् मंत्री ने ट्वीट किया, ''सरकार ने बचत करने वाले नागरिकों खासकर वरिष्ठ नागरिकों को एक और झटका दिया है. इसने 7.75 प्रतिशत बचत आरबीआई बॉन्ड योजना को वापस ले लिया है.''

उन्होंने कहा, ''सरकार ने जनवरी, 2018 में भी ऐसा किया था. मैंने इसका पुरजोर विरोध किया था. अगले ही दिन सरकार ने बॉन्ड को फिर शुरू कर दिया लेकिन ब्याज दर को आठ फीसदी से घटाकर 7.75 फीसदी कर दिया.'' चिदंबरम ने कहा, ''कर लगने के बाद इस पर सिर्फ 4.4 प्रतिशत का लाभ होगा. अब यह भी वापस ले लिया गया है. क्यों? मैं इस कदम की निंदा करता हूं.''

उनके मुताबिक हर सरकार अपने नागरिकों को कम से कम एक सुरक्षित जोखिम मुक्त निवेश का विकल्प उपलब्ध कराने को बाध्य है. यह 2003 से आरबीआई बॉन्ड था.

Government has dealt another blow to citizens who save, especially senior citizens. It has discontinued the 7.75 per cent RBI Bonds.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 28, 2020