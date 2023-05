Paid Last EMI: What is next: अगर आपने चुका दी है लोन की आखिरी EMI, जानें- उसके बाद क्या करना है जरूरी?

Hindi Business Hindi

Paid Last EMI: What is next: अगर आपने लोन की आखिरी EMI चुकता कर दिया है तो उसके बाद क्या करना चाहिए. यहां पर उसके बारे में जानकारी दी गई है.

Paid Last EMI: What is next: अगर आपने लोन की आखिरी ईएमआई (EMI) चुका दी है, तो यह आपके लिए एक एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जिस पर आपको गर्व होना चाहिए. यहां पर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरी ईएमआई (EMI) चुकता करने के बाद आपको क्या-क्या करना चाहिए. इसमें लोन क्लोजर डॉक्यूमेंट्स (Closer Documents) सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं. इसके अलावा क्रेडिट रिपोर्ट को अपडेट करने के साथ-साथ और भी बहुत कुछ इसमें शामिल हैं.

लोन क्लोजर डॉक्यूमेंट्स को चेक करें

अगर आपने किसी तरह के लोन पर आखिरी ईएमआई का भुगतान कर दिया है, तो सबसे पहले आपको अपने लोन क्लोजर डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी चाहिए. यह डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे ही आप साबित करते हैं कि आपने लोन का पूरा भुगतान कर दिया है और लोनप्रदाता का अब आपके द्वारा गिरवी रखे गए किसी भी चीज पर कोई दावा नहीं है. आपके लोन समापन डॉक्यूमेंट्स में “कोई बकाया प्रमाणपत्र नहीं” (NOC) और “लोन बंद करने का पत्र” शामिल होना चाहिए. इन डॉक्यूमेंट्स में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी जैसे बंद होने की तिथि, बकाया लोन राशि, और लगाए गए कोई भी शुल्क. इन डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करें, क्योंकि भविष्य में आपको इनकी आवश्यकता पड़ सकती है.

गिरवी रखी गई वस्तु को वापस लें

यदि आपने लोन को सुरक्षित करने के लिए कोई चीज गिरवी रखी है, जैसे संपत्ति या डॉक्यूमेंट्स, तो आपको उसको लोनप्रदाता से वापस लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपने लोन का पूरा भुगतान कर दिया है. ऐसा करने के लिए, आपको लोनप्रदाता को लोन बंद करने के डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे और अपनी वस्तु को जारी करने का अनुरोध करना होगा. लोनप्रदाता आम तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए गिरवी रखे गए सामान की जांच करेगा कि यह अच्छी स्थिति में है और उस पर कोई बकाया राशि नहीं है. एक बार लोनप्रदाता संतुष्ट हो जाने पर, वे आपके गिरवी रखे गए सामान को जारी करेंगे. रिलीज़ डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें, क्योंकि भविष्य में आपको उनकी आवश्यकता पड़ सकती है.

क्रेडिट रिपोर्ट अपडेट करें

जब आपने लोन पर आखिरी ईएमआई का भुगतान कर दिया है, तो अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को अपडेट करना महत्वपूर्ण है. आपकी क्रेडिट रिपोर्ट आपके क्रेडिट इतिहास का एक रिकॉर्ड है और उधारदाताओं द्वारा आपकी क्रेडिट निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. यदि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट अभी भी लोन बकाया दिखाती है, तो यह भविष्य में क्रेडिट प्राप्त करने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है. आप भारत में किसी भी क्रेडिट ब्यूरो – ट्रांसयूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, या एक्सपेरियन – से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की एक प्रति का अनुरोध कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि लोन को “क्लोज्ड” के रूप में मार्क किया गया है या नहीं. यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको लोनप्रदाता से संपर्क करना होगा और उन्हें अपनी क्रेडिट रिपोर्ट अपडेट करने के लिए कहना होगा.

वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें

लोन पर आखिरी ईएमआई का भुगतान करना आपके वित्त की समीक्षा करने और आवश्यक समायोजन करने का एक शानदार अवसर होता है. अपने बजट पर एक नज़र डालें और देखें कि क्या कोई ऐसी जगह है, जहां आप खर्चों में कटौती कर सकते हैं. ईएमआई के लिए आप जो पैसा चुका रहे थे, उसे बचत या निवेश में लगाने पर विचार करें. वैकल्पिक रूप से, आप अतिरिक्त नकदी प्रवाह का उपयोग अन्य उच्च-ब्याज वाले लोनों जैसे क्रेडिट कार्ड बैलेंस या व्यक्तिगत लोन का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं.

नया लोन लेने से बचें

लोन पर आखिरी ईएमआई का भुगतान निश्चित रूप से खुशी का विषय है, लेकिन ऐसा जिम्मेदारी से करना महत्वपूर्ण है. केवल इसलिए कि आपके पास नकदी की कमी महसूस हो रही है, अनावश्यक ख़रीदारी या नया क़र्ज़ लेने से बचें. इसके बजाय, अपने आप को एक छोटे से इनाम के साथ पेश करने पर विचार करें जो लंबी अवधि में आपके वित्त को प्रभावित नहीं करेगा.

गौरतलब है कि लोन पर आखिरी ईएमआई का भुगतान करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन ऐसा करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना महत्वपूर्ण है. अपने लोन बंद करने के डॉक्यूमेंट्स की जांच करना, अपने गिरवी रखे गए सामान को वापस लेना, क्रेडिट रिपोर्ट को अपडेट करना और अपने वित्त की समीक्षा करना शामिल है.

