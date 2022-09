Pakistan Petrol Price Hike : महंगाई से प्रभावित पाकिस्तानी नागरिकों को एक और झटका देते हुए शहबाज शरीफ की सरकार ने बुधवार को पेट्रोल की कीमत में 1.45 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की. इसके साथ नई संशोधित पेट्रोल दरें भारत के पड़ोसी देश में ₹235.98 प्रति लीटर से बढ़कर ₹237.43 प्रति लीटर हो गई हैं.Also Read - अमेरिका ने बाढ़ से बदहाल पाकिस्तान को भेजी 10 लाख पाउंड की मानवीय सहायता

पाकिस्तान सरकार के वित्त विभाग द्वारा एक अधिसूचना में, हल्के डीजल की कीमत को घटाकर ₹4.26 प्रति लीटर कर दिया गया और 31 सितंबर को मिट्टी के तेल में 8.30 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई.

हालांकि, हाई-स्पीड डीजल की कीमत अपरिवर्तित बनी हुई है.

पाकिस्तान में पेट्रोलियम उत्पादों की नवीनतम कीमतें हैं:

Prices of petroleum products have been revised. pic.twitter.com/bfqBMnPyIi

— Ministry of Finance (@FinMinistryPak) September 20, 2022