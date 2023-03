PAN-Aadhaar Link Deadline: सीबीडीटी ने बढ़ाई पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन, अब 30 जून तक कर पाएंगे ये काम

PAN-Aadhaar Link Latest Update: सरकार ने मंगलवार को स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया. इसकी डेडलाइन साल 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही थी.

आयकर विभाग ने पहले 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. I-T विभाग ने करदाताओं के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक भी जारी किए हैं. ताकि यह पता चल सके कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं.

बता दें, यदि कोई करदाता 30 जून तक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. आप कई तरह की बैंकिंग सेवाओं से वंचित हो जाएंगे. साथ ही स्टॉक मार्केट में लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे.