PAN-Aadhaar Linkage Impacts: अगर कोई पैन को आधार से नहीं कर पाया है लिंक, तो नहीं कर पाएगा कई तरह के ट्रांजेक्शन, जानें- कहां अटक सकता है पैसा?

PAN-Aadhaar Linkage Impacts: अगर कोई व्यक्ति पैन को आधार से नहीं लिंक कर पाया है तो वह कई तरह के ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा, जिससे उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

Consequences of Failing to Link PAN with Aadhaar: भारत सरकार ने लोगों के लिए अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. जिसका मकसद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टैक्सेशन और सरकारी सेवाओं के लिए ज्यादा ट्रांसपैरेंट और सिस्टमैटिक सिस्टम तैयार करना है. पैन-आधार को लिंक करने के लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की गई थी. लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाएं हैं, उन्हें भविष्य में कई तरह के ट्रांजेक्शन में दिक्कतें आ सकती हैं.

आइए, यहां पर समझते हैं कि पैन को आधार से नहीं लिंक करने पर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है?

पैन और आधार

पैन भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी दस अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान संख्या है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करने, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने और फाइनेंशियल गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है.

दूसरी ओर, आधार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है. यह पहचान और निवास के प्रूफ के रूप में काम करता है, और इसका विभिन्न सरकारी और फाइनेंशियल सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

पैन को आधार से नहीं लिंक करने पर किस तरह की फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं?

फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर बैन

यदि कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से नहीं लिंक कर पाया है तो उसको कुछ प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. जो निम्न प्रकार हैं:

निवेश

पैन को आधार से नहीं लिंक कर पाने पर म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और बीमा पॉलिसियों जैसे कुछ फाइनेंशियल साधनों में निवेश करने में दिक्कतें आ सकती हैं.

बैंकिंग ट्रांजेक्शन

लोगों को नया बैंक खाता खोलने, हायर वैल्यू वाले ट्रांजेक्शन करने या लोन के लिए अप्लाई करने में सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है.

प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन

पैन को आधार से नहीं लिंक कर पाने से संपत्ति से संबंधित लेनदेन जैसे संपत्ति खरीदने या बेचने के साथ-साथ संपत्ति खरीद के लिए लोन प्राप्त करने में दिक्कतें आ सकती हैं.

क्रेडिट कार्ड आवेदन

पैन को आधार से लिंक न करने पर फाइनेंशियल संस्थानों से क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है.

सरकारी सेवाओं में रुकावट

पैन को आधार से लिंक न करने के कारण सरकारी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है. उदाहरण के लिए:

सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ

कुछ सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं में पात्रता के लिए पैन-आधार लिंक करने की आवश्यकता होती है. ऐसा नहीं कर पाने पर ऐसे लाभों को बंद किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है.

पासपोर्ट आवेदन

पैन-आधार नहीं लिंक कर पाने पर पासपोर्ट जारी करना और संबंधित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

गौरतलब है कि पैन को आधार से लिंक करना भारत में एक मजबूत और ट्रांसपैरेंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता के कारण कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाइयां हो सकती हैं.

