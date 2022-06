Advance Tax Payment Last Date: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अग्रिम कर की पहली किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 जून है. आयकर दाताओं को अग्रिम कर की पहली किस्त 15 जून यानि बुधवार को जमा करनी होगी.Also Read - समय सीमा समाप्त होने के बाद ITR फाइल करने पर आधा लगेगा जुर्माना, छोटे करदाताओं को कोई राहत नहीं

आयकर विभाग ने ट्वीट किया, "तेजी से प्रगति, राष्ट्र के विकास को तेजी से आगे बढ़ाएं. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अग्रिम कर की पहली किस्त का भुगतान 15 जून, 2022 तक करना न भूलें."

Fast-forward Progress, Fast-forward the Nation’s Growth.

Do remember to pay the first instalment of Advance Tax for FY 2022-23 by 15th June, 2022. #AdvanceTax @FinMinIndia pic.twitter.com/Gs4a5TKfI2

