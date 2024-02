Paytm ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, RBI की तरफ से आया यह अपडेट

Paytm Latest News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने Paytm App के आगे काम करते रहने की अनुमति देने को लेकर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से UPI चैनल के उपयोग पर गौर करने को कहा है. RBI ने NPCI से Paytm को चार-पांच बैंकों से लेन-देन की सुविधा देने को कहा है.

RBI on Paytm Payments Bank – ‘Additional steps’ and advice to National Payments Corporation of India (NPCI) pic.twitter.com/3OKweTZrb4

