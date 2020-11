Life Certificate for Pensioners: सरकार ने पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के मामले में बड़ी राहत प्रदान की है. अब पेंशनर्स घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार, पोस्टमैन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) को जमा कराने की सुविधा लॉन्च कर दी गई है. मौजूदा कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पेंशन भोगियों के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही हैं, क्योंकि वे अब घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. Also Read - EPFO ने लाखों पेंशनभोगियों को दी ये बड़ी राहत, जानें क्या हैं नए बदलाव

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions’

launched doorstep service for submission of Digital Life Certificate through Postman. It will be a huge relief for pensioners to submit life certificate while staying at home: Govt of India

