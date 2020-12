Person of the year 2020: TIME मैगजीन ने ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ का चुनाव कर लिया है. इस बार TIME मैगजीन द्वारा ‘2020 पर्सन ऑफ द ईयर’ के खिताब से अमेरिका की अगली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जोड़ी को नवाजा गया है. बता दें, अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को TIME मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है. Also Read - Time Person Of The Year: जो बाइडन, कमला हैरिस टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन से करारी हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी महिला को उपराष्ट्रपति चुना गया है. भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं. Also Read - अमेरिका: नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडन का कोरोना के खिलाफ बड़ा संकल्प, 100 दिन में 10 करोड़ लोगों को लगवाएंगे वैक्सीन

TIME मैगजीन ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हर जीतने वाले राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है, लेकिन हमने पहली बार राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति को भी इस सम्मान से नवाजा है. TIME मैगजीन के एडिटर इन चीफ एडवर्ड फेल्सन्थन ने पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान पर कहा कि जो बाइडन और कमला हैरिस को यह सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने यह साबित किया कि सहानुभूति की ताकत विभाजन की ताकत से कही ज्यादा है. इन दोनों लोगों ने अमेरिका की कहानी को बदल दिया है. उन्होंने कहा कि हमने पहली बार ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ के लिए उपराष्ट्रपति को चुना है. इससे पहले हम सिर्फ राष्ट्रपति का ही चुनाव करते थे. इस बार हमने अमेरिका की होने वाली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी पर्सन ऑफ द ईयर चुना है. Also Read - कुत्ते के साथ खेलते वक्त चोटिल हुए नव-निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जानें पूरा मामला

बिजनेसपर्सन ऑफ द ईयर-एंटरटेनर की भी हुई घोषणा

TIME मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के साथ साल 2020 के ‘बिजनेसपर्सन ऑफ द ईयर’ और ‘एंटरटेनर ऑफ द ईयर’ का ऐलान किया. TIME मैगजीन ने ‘एंटरटेनर ऑफ द ईयर’ का खिताब कोरियन बॉय बैंड BTS को दिया, तो ‘एथलीट ऑफ द ईयर’ के लिए लेब्रोन जेम्स को चुना गया है. ‘बिजनेसपर्सन ऑफ द ईयर’ के लिए जूम के CEO एरिक यूआन को चुना गया है.

जानिए-कब से चल रही है पर्सन ऑफ द ईयर चुनने की परंपरा

TIME मैगजीन साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को हर साल पर्सन ऑफ द ईयर चुनती है. इस परंपरा को साल 1927 में शुरू किया गया था. पहले इसका नाम ‘मैन ऑफ द ईयर’ था लेकिन बाद में इसका नाम पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया गया.