Person of the Year 2021: दुनिया के सबसे रईश शख्स और सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क (Tesla and SpaceX CEO Elon Musk) को टाइम मैगजीन ने 'पर्सन ऑफ द ईयर 2021' चुना है. टाइम के प्रधान संपादक और सीईओ एडवर्ड फेलसेन्थल ने एक बयान में कहा, "वर्ष का व्यक्ति प्रभाव का एक मार्कर है, और पृथ्वी पर कुछ व्यक्तियों के जीवन पर मस्क का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, और संभावित रूप से पृथ्वी पर भी जीवन है."

50 वर्षीय अरबपति एलन मस्क इस साल जनवरी में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, जिन्होंने अमेज़ॅन के सीईओ जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया, जो 2017 के बाद से सबसे अमीर व्यक्ति थे. हालांकि, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के खिताब के लिए शीर्ष स्थान मस्क और जेफ के बीच बना रहा. बेजोस काफी समय से दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे हैं. सितंबर 2020 में, एलन मस्क के 200 बिलियन अमरीकी डॉलर की संपत्ति को पार करने के बाद वे शीर्ष पर पहुंच गए.

टाइम के अनुसार, 'पर्सन ऑफ द ईयर' प्रभाव का एक मार्कर है जिसने पिछले 12 महीनों को बेहतर या बदतर के लिए आकार दिया. चाइम पत्रिका ने आगे कहा कि 2021 में, मस्क न केवल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उभरे, बल्कि शायद हमारे समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव के सबसे अमीर उदाहरण भी थे."

वर्ष 2021 में एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार निर्माता बन गई और उसकी रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स एक सर्व-नागरिक चालक दल के साथ अंतरिक्ष के किनारे तक पहुंच गई. इस साल एलन मस्क और स्पेसएक्स की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों में एक उच्च ऊंचाई वाली परीक्षण उड़ान के दौरान कंपनी के विशाल स्टारशिप मार्स रॉकेट के प्रोटोटाइप को सुरक्षित रूप से उतारना शामिल है.

स्पेस एक्स ने चार नागरिकों को एक चैरिटी-केंद्रित ऑर्बिटल स्पेसफ्लाइट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे इंस्पिरेशन 4 के नाम से जाना जाता है. हालांकि, एलन मस्क का टाइम के ‘पर्सन ऑफ द ईयर 2021’ के रूप में चयन की सार्वभौमिक रूप से सराहना नहीं की जाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में उनके कुछ कार्यों के लिए उनकी आलोचना की गई है.