जॉब छोड़ खुद का काम शुरू करने का है प्लान? रिज़ाइन देने से पहले जरूर चेक करें ये 5 पॉइंट, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

अगर जॉबलेस होने के बाद आपकी अगली प्लानिंग निश्चित है, तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है. लेकिन, नौकरी छोड़ने के बाद आपकी अगली योजना अनिश्चित है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले अपने पर्सनल फाइनेंस को सुधारें. और जरूरी चीजों को समझें.

पैसा हर किसी की जरूरत है. इसे कमाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, अपनी खुशियों और सेहत से समझौता तक करते हैं. लेकिन, 9 to 6 की नौकरी, टारगेट्स, डेडलाइन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, अप्रेजल, सेल्फ असेसमेंट और ऑफिस पॉलिटिक्स से जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ जाता है. ऊंची-ऊंची बिल्डिंग और बड़ी-बड़ी कंपनियों में कभी किसी को बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया जाता है. कभी इतना परेशान किया जाता है कि वो खुद ही नौकरी से इस्तीफा दे दे. कंपनियां कभी एम्प्लॉयी की सैलरी रोक देती या आधी कर देती है. कभी कंपनी लॉस बताकर परफॉर्मेंस ही काट लेती है. कभी किसी को शिफ्ट टाइमिंग से ज्यादा समय तक काम करवाया जाता है.

कंपनियों के कई नियमों की वजह से कर्मचारी काफी परेशान रहते हैं. ऐसे में ज्यादातर युवा नौकरी छोड़कर खुद का काम या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं. स्टार्टअप के लिए उनके पास आइडिया तो होता है, लेकिन अक्सर फंड की कमी होती है. लेकिन, अब सरकार की कई योजनाओं से फंड की कमी भी दूर होने लगी है. फिर भी अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ बातों को गौर करना चाहिए.

नौकरी से रिजाइन करने से पहले आपको 5 बातों पर गौर करना चाहिए:-

इमरजेंसी फंड जरूरी

नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप कुछ महीनों का ब्रेक ले रहे हैं, तो आपके पास इमरजेंसी फंड का होना काफी जरूरी है. आपका इमरजेंसी फंड आपकी मंथली सैलरी के 6 गुना तक जरूर होना चाहिए. इसका इस्तेमाल आप सिर्फ जरूरी खर्चों के लिए कर सकते हैं. जैसे घर या कार की EMI, फ्लैट का किराया, खाना-पीना, ट्रांसपोर्ट और यूटिलीटी वगैरह.

2. लोन चुकाना

जॉब छोड़ने से पहले आपको अपने लोन रिपेमेंट के इंतजाम के बारे में सोच-विचार कर लेना चाहिए. एक रेगुलर इनकम नहीं होने का असर आपकी जेब पर पड़ता है. ऐसे में क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन की EMI को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लें. कोशिश करें कि आप पहले से ही लोन की प्रीपेमेंट करें और कर्ज का बोझ कम करें.

3. हेल्थ इंश्योरेंस

जब तक आप नौकरी में हैं, तब तक कंपनी का हेल्थ कवर आपको सुरक्षा देता है. या अगर आपने कोई हेल्थ प्लान ले रखा है, तो उसका प्रीमियम आपकी सैलरी से आराम से जाता रहता है. लेकिन, नौकरी छोड़ते ही यह सुविधा खत्म या सीमित हो सकती है. ऐसे में नौकरी छोड़ने से पहले अपना और परिवार का अलग हेल्थ इंश्योरेंस लें. साथ ही पॉलिसी में वेटिंग पीरियड, रूम रेंट लिमिट और पहले से चल रही बीमारी की शर्तें जरूर देंखे. क्योंकि, हेल्थ ही असली वेल्थ है.

4. इंवेस्टमेंट होल्ड न हो जाए

अक्सर नौकरी करते हुए हम वेल्थ क्रिएशन या ज्यादातर वक्त सेविंग के लिहाज से स्कीम में पैसा लगाते हैं. रेगुलर इनकम से ही हमारी स्कीम के पैसे SIP फॉर्म में जाती हैं. जॉब छोड़ने पर इंवेस्टमेंट पर सीधा असर पड़ता है. इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले इतना इंतजाम जरूर देखें, जिससे आपके इंवेस्टमेंट पर कोई असर न हो.

5. एक महीने का रिहर्सल

रेगुलर इनकम खत्म होने के बाद खर्च की सोच बदल जाती है. जो खर्च पहले सामान्य लगता था, वही भारी लग सकता है. ऐसे में नौकरी छोड़ने से पहले एक महीने तक उसी कम बजट पर जिंदगी गुजारकर देखें. अगर मानसिक रूप से बहुत दबाव लगे, तो आपको अपने फैसले पर दोबारा सोचने और दूसरा ऑप्शन खोजने की जरूरत है.

अब जानिए मनी मैनेजमेंट के टिप्स

आप 50-30-20 रूल को अपनाकर अपनी सैलरी को मैनेज कर सकते हैं. इससे आपके सही जरूरी खर्चें पूरे हो जाएंगे. घूमना-फिरना और रेस्टोरेंट में खाना भी हो जाएगा. साथ ही साथ हर महीने अच्छी-खासी सेविंग भी हो जाएगी. 50-30-20 का रूल आपको बताता है कि हर महीने आपको अपनी सैलरी को कैसे खर्च करना है. कितनी सेविंग करनी ही है. इससे महीने के आखिर में आपको दोस्तों या परिवार से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

आपको अपनी सैलरी का 50% हिस्सा जरूरी खर्चों और परिवार की फाइनेंशियल जिम्मेदारियों के लिए रखना चाहिए. इस अमाउंट से आप घर का रेंट या EMI, यूटिलिटीज, ग्रॉसरी, हेल्थकेयर, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, कार की EMI, मोबाइल-वाई-फाई का बिल, बच्चों की ट्यूशन फीस निकाल सकते हैं.

आपको अपनी सैलरी की 30% हिस्सा गैर-जरूरी खर्चों के लिए रखना चाहिए. यानी वो खर्चे जिन्हें आप चाहें तो समय पर टाल सकते हैं. इनमें घूमना-फिरना, हर महीने ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट में खाना, पार्टी करना या मूवी देखना शामिल है. आपको इन खर्चों को सोच-विचार कर ही करना चाहिए.

बाकी बचा आपकी सैलरी का 20% हिस्सा. इसे आपको सेविंग्स और इंवेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए. इस रकम को आप अपने फ्यूचर गोल्स या इमरजेंसी फंड के तौर पर रख सकते हैं. सैलरी के इस हिस्से से आप मेडिकल ट्रिटमेंट, घर की मेंटेनेंस, कार का इंश्योरेंस या कोई बड़ा खर्चा निकाल सकते हैं.

क्रेडिट कार्ड आपके इमरजेंसी के लिए होता है. अगर आप ढंग से सेविंग नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड का बहुत सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए. आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट समय पर कर देना चाहिए. इससे क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा.

आपको अपने सैलरी अकाउंट के साथ दूसरा कोई सेविंग अकाउंट भी ओपन करना चाहिए. जैसी ही आपकी सैलरी आए, आपको इसका कुछ हिस्सा इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए. आपको कोशिश करना चाहिए कि ये अकाउंट किसी UPI से जुड़ा न हो. ताकि आप जब-तब इससे पैसे न ट्रांसफर कर पाएं.

कई बार छोटे-छोटे खर्चों या ट्रांजैक्शन पर गौर नहीं करते. हर दिन महंगी कॉफी पी लेते हैं. बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं. ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगवा लेते हैं या मोबाइल देखते देखते यूं ही कोई सामान या कपड़े ऑर्डर कर देते हैं. सेविंग करने के लिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए.

बढ़ती महंगाई में एक सैलरी पर सब खर्चें निकालना मुश्किल होता चला जा रहा है. इसलिए आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी तलाशने चाहिए. इसके लिए आप पार्ट-टाइम जॉब कर सकते हैं. ट्यूशन पढ़ा सकते हैं. या ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं.