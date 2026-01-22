Hindi Business Hindi

पर्सनल लोन लेने से पहले समझ लें 25-15-5 का फॉर्मूला, सारे खर्चे आराम से होंगे पूरे, टाइम से पहले चुका पाएंगे कर्ज

जिंदगी का कोई भरोसा नहीं. अचानक कोई भी खर्च या बड़ी इमरजेंसी आ सकती है. ऐसे समय में जब पैसों की जरूरत होती है, तो पर्सनल लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है. चूंकि, ये लोन असिक्योर्ड कैटेगरी में आते है. इसलिए बाकी लोन की तुलना में इसपर ब्याज भी सबसे ज्यादा लगता है. इसलिए मुश्किल में पर्सनल लोन लेने वाले की शख्स की कोशिश रहती है कि किसी तरह जल्द से जल्द लोन चुका दिया जाए, ताकि हर महीने की EMI और भारी ब्याज दर से छूटकारा मिले. लेकिन, लोन लेने के बाद ही क्यों, आप लोन लेने से पहले ही ऐसी तैयारी कर सकते हैं;जिससे आपको सारे खर्च आराम से निकालने में मदद मिलेगी. हर महीने EMI भी कटती रहेगी. साथ में आप चाहे तो समय से पहले अपना लोन भी क्लोज करा सकते हैं.

पर्सनल लोन क्या है?

पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है. बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां आपको आपके पर्सनल यूज के लिए ऐसे लोन देती हैं. ये लोन इसलिए अनसिक्योर्ड माना जाता है, क्योंकि इसकी एवज में कस्टमर को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता. आपकी आमदनी और क्रेडिट स्कोर देखकर बैंक लोन देती है. मतलब अगर आप जॉब करते हैं. हर महीने तय तारीख को सैलरी आती है. कैश फ्लो अच्छा है. क्रेडिट स्कोर 700 के पार है. री-पेमेंट कैपासिटी अच्छी है. पहले कभी आपकी EMI मिस नहीं हुई. क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पूरा और समय से भरते हैं, तो आपको पर्सनल लोन मिल जाता है.

अगर आप भी आने वाले दिनों में बैंक से पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो एक फॉर्मूला आपकी दिक्कतों को कम कर सकता है. अगर आप इस फॉर्मूले पर लोन लेंगे, तो ये आपके बजट में फिट आएगा और लोन आप पर कभी भी भारी नहीं पड़ेगा. ये फॉर्मूला है 25-15-5.

क्या कहता है 25-15-5 फॉर्मूला?

25-15-5 के इस फॉर्मूले में 25 का मतलब आपकी सैलरी के 25% से है. आपके पर्सनल लोन की मंथली EMI आपकी सैलरी के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इससे आपको दूसरे खर्चे निकालने में दिक्कत नहीं होगी. इस फॉर्मूले में 15 का मतलब 15% ब्याज दर से हैं. पर्सनल लोन सबसे महंगा लोन होता है. ज्यादातर बैंक इसके लिए 12 से 13 पर्सेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं. अगर सिबिल स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, तो इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है. आपको 15% से ज्यादा ब्याज दर पर पर्सनल लोन नहीं लेना है.

वहीं, इस फॉर्मूले में 5 का मतलब 5 साल के टेन्योर से है. पर्सनल लोन की ब्याज दरें ज्यादा होती है. ऐसे में अगर आप टेन्योर भी 6 या 7 साल चुनेंगे, तो ब्याज ज्यादा देना होगा. ऐसे में 5 साल से ज्यादा की अवधि के लिए पर्सनल लोन न लें.अगर आप अपने बजट में लोन लेंगे, तो हर महीने किस्त आराम से जा पाएगी. आपपर बोझ नहीं बढ़ेगा. आप सेविंग करें और एकमुश्त रकम पार्ट पमेंट में चुकाकर लोन अमाउंट या टेन्योर कम करा सकते हैं.

मिनिमम कितनी सैलरी पर मिल जाएगा पर्सनल लोन?

अगर आप जॉब करते हैं. हर महीने तय तारीख को सैलरी आती है. कैश फ्लो अच्छा है. री-पेमेंट कैपासिटी अच्छी है. पहले कभी आपकी EMI मिस नहीं हुई. क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पूरा और समय से भरते हैं, तो आपको पर्सनल लोन मिल जाता है. पर्सनल लोन के लिए आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 20 हजार होनी चाहिए.

कितना होना चाहिए सिबिल स्कोर?

पर्सनल लोन के लिए 750 या उससे ज़्यादा का सिबिल स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है. इतने रेंज पर आपको कम ब्याज दर पर ज़्यादा लोन मिल सकता है. अगर 650+ का सिबिल है, तो भी आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन ब्याज ज्यादा हो सकता है. संभव है कि लोन अमाउंट भी कम हो जाए. कुछ बैंक 650 से कम पर भी लोन देते हैं, लेकिन शर्तें कठोर होती हैं. इसलिए 750+ स्कोर रखना सबसे बेहतर है.

प्रोसेसिंग फीस

पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक प्रोसेसिंग फीस लेते हैं. आपकी प्रोफाइल और लोन एप्लिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये एक फीस होती है. आमतौर पर ज्यादातर बैंक या NBFC पर्सनल लोन के लिए 1 से 3% प्रोसेसिंग फीस लेते हैं. ये लोन अमाउंट डिस्बर्स होने से पहले ही काट लिया जाता है. अगर आपने 5 लाख रुपये का लोन लिया और फीस 2% है, तो आपको 4.9 लाख रुपये ही मिलेंगे. मगर आपको ब्याज समेत 5 लाख रुपये से ज्यादा चुकाना पड़ेगा.

प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्ज

पर्सनल लोन की EMI भारी-भरकम होती है. ऐसे में ज्यादातर लोग जल्दी से लोन खत्म करने के लिए पार्ट पेमेंट या प्रीपेमेंट कर देते हैं. यानी जब कहीं से एकमुश्त पैसा आ जाए, तो लोन का कुछ अमाउंट चुका दिया जाता है. हालांकि, बैंक इसके लिए भी आपसे जुर्माना वसूलते हैं. अगर आप तय समय से पहले लोन चुकाते हैं, तो 2% से 5% तक फोरक्लोजर चार्ज लगता है.

एक साथ कई पर्सनल लोन लेने से बचें

कुछ लोग छोटी-छोटी जरूरतों के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं. कई बार एक ही लोन पर बार-बार टॉप अप कराने लगते हैं. ऐसे में एक बड़ी रकम EMI के रूप में चुकानी होती है. अगर संभव हो तो नया लोन लेने से पहले मौजूदा लोन को खत्म करने की कोशिश करें.