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Personal Loan Protection Insurance Ppi Eligibility Benefit Process And Claim Process

पर्सनल लोन लिया है तो ये इंश्योरेंस लेना होगा समझदारी, नौकरी छूटने पर नहीं होगी EMI डिफॉल्ट होने की टेंशन

पर्सनल लोन के लिए 750 या उससे ज़्यादा का सिबिल स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है. इतने रेंज पर आपको कम ब्याज दर पर ज़्यादा लोन मिल सकता है.

तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है.

हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है, जब हमें फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है. कई बार ऐसा समय भी आता है, जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है. ऐसे समय में जब पैसों की जरूरत होती है, तो हम अपनी सेविंग खंगालते हैं. इससे जरूरत पूरी नहीं पड़ती, तो दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं. अगर कोई मदद न मिले, तो बैंक से लोन लेने का ऑप्शन ही बचता है. आजकल पर्सनल लोन बड़ी आसानी से मिल भी जाते हैं. चूंकि ये लोन अनसिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं, इसलिए बाकी लोन की तुलना में इन पर ब्याज भी सबसे ज्यादा लगता है. अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है या लेने की सोच रहे हैं, तो आपको इसके साथ इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए. इससे आप नौकरी छूटने की स्थिति में बड़ी मुश्किल से बच जाएंगे.

क्या है पर्सनल लोन इंश्योरेंस?

पर्सनल लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस (PPI) एक बीमा पॉलिसी है.इसे आप संकट के समय में वित्तीय सुरक्षा के लिए खरीद सकते हैं. PPI एक सुरक्षा उपाय के रूप में काम करता है. नौकरी छूटने या विकलांगता के मामलों में PPI बची हुई अवधि के दौरान आपके लोन रिपेमेंट को कवर करता है.

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कैसे ऑपरेट होती है ये पॉलिसी?

पर्सनल लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी समान्य बीमा पॉलिसी की तरह ऑपरेट होती है. आपके पास प्रीमियम का पेमेंट लम्प सम अमाउंट में करने का ऑप्शन होता है. आप चाहे तो इसे अपनी समान मासिक किश्तों यानी EMI में शामिल करने का ऑप्शन चुन सकते हैं. PPI के लिए प्रीमियम लोन की रकम, उम्र, हेल्थ कंडीशन और सर्विस टाइम जैसी बातों पर निर्भर करती है.

कितनी कवरेज मिलती है?

इस इंश्योरेंस से लोन लेने वाले की मौत के मामले में बकाया लोन का पेमेंट कर आपके परिवार की वित्तीय जिम्मेदारियों को कम किया जाता है. अगर किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण उधारकर्ता काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो इंश्योरेंस उस अवधि तक लोन की EMI भरता है. वहीं,अगर उधारकर्ता अपनी नौकरी खो देता है, तो पॉलिसी एक निश्चित अवधि के लिए लोन का पेमेंट करती है.

इंश्योरेंस के फायदे

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ये आपके लोन अमाउंट पर निर्भर करता है. बैंक बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक, आपने 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन ले रखा है, तो आपको इसके 5 या 10 EMI के बराबर अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहिए.

यह बॉरोअर्स और उनके परिवार को भविष्य की मुश्किलों से बचाता है. भविष्य में ऐसी परिस्थिति आ सकती हैं जो फाइनेंशियल दिक्कतों का कारण बन सकती हैं.

पर्सनल लोन इंश्योरेंस बॉरोअर्स को देर से भुगतान की वजह से क्रेडिट स्कोर पर पड़ने वाले असर से बचाता है.

किन्हें मिल जाता है पर्सनल लोन?

अगर आप जॉब करते हैं. हर महीने तय तारीख को सैलरी आती है. कैश फ्लो अच्छा है. री-पेमेंट कैपासिटी अच्छी है. पहले कभी आपकी EMI मिस नहीं हुई. क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पूरा और समय से भरते हैं, तो आपको पर्सनल लोन मिल जाता है.

मिनिमम कितनी सैलरी पर मिल जाएगा पर्सनल लोन?

पर्सनल लोन के लिए आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 20 हजार होनी चाहिए. अगर आपकी मंथली सैलरी 20 हजार है. पहले से कोई लोन नहीं चल रहा है. क्रेडिट कार्ड पर EMI नहीं चल रही है, तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कितना होना चाहिए सिबिल स्कोर?

पर्सनल लोन के लिए 750 या उससे ज़्यादा का सिबिल स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है. इतने रेंज पर आपको कम ब्याज दर पर ज़्यादा लोन मिल सकता है. अगर 650+ का सिबिल है, तो भी आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन ब्याज ज्यादा हो सकता है. संभव है कि लोन अमाउंट भी कम हो जाए. कुछ बैंक 650 से कम पर भी लोन देते हैं, लेकिन शर्तें कठोर होती हैं. इसलिए 750+ स्कोर रखना सबसे बेहतर है.

कितना लगता है ब्याज?

पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है. ये सबसे ज्यादा ब्याज दर वाला लोन माना जाता है. अभी ज्यादातर बैंक 10 से 11.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं. इसलिए आपको ये लोन तब ही लेना चाहिए, जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं हो. छोटी-मोटी जरूरतों के लिए पर्सनल लोन लेने से बचना चाहिए.

प्रोसेसिंग फीस

पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक प्रोसेसिंग फीस लेते हैं. आपकी प्रोफाइल और लोन एप्लिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये एक फीस होती है. आमतौर पर ज्यादातर बैंक या NBFC पर्सनल लोन के लिए 1 से 3% प्रोसेसिंग फीस लेते हैं. ये लोन अमाउंट डिस्बर्स होने से पहले ही काट लिया जाता है. अगर आपने 5 लाख रुपये का लोन लिया और फीस 2% है, तो आपको 4.9 लाख रुपये ही मिलेंगे. मगर आपको ब्याज समेत 5 लाख रुपये से ज्यादा चुकाना पड़ेगा.

प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्ज

पर्सनल लोन की EMI भारी-भरकम होती है. ऐसे में ज्यादातर लोग जल्दी से लोन खत्म करने के लिए पार्ट पेमेंट या प्रीपेमेंट कर देते हैं. यानी जब कहीं से एकमुश्त पैसा आ जाए, तो लोन का कुछ अमाउंट चुका दिया जाता है. हालांकि, बैंक इसके लिए भी आपसे जुर्माना वसूलते हैं. अगर आप तय समय से पहले लोन चुकाते हैं, तो 2% से 5% तक फोरक्लोजर चार्ज लगता है.

जरूरत से ज्यादा लोन से कर्ज का बढ़ेगा बोझ

कई बार लोग अपनी वास्तविक जरूरत से ज्यादा का लोन ले लेते हैं. ऐसा करके वो अपनी सैलरी पर बोझ ही डालते हैं. आपको जितनी रकम की जरूरत हो उतने का ही पर्सनल लोन लें, भले आपको कितनी भी अधिक रकम के लोन का ऑफर आया हो.

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