Personal Loan लिया है तो जरूर करा लें ये इंश्योरेंस,इमरजेंसी में मिलेगा बड़ा सहारा, जानें हर डिटेल
पर्सनल लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस (PPI) एक बीमा पॉलिसी है.इसे आप संकट के समय में वित्तीय सुरक्षा के लिए खरीद सकते हैं. PPI एक सुरक्षा उपाय के रूप में काम करता है. नौकरी छूटने या विकलांगता के मामलों में PPI बची हुई अवधि के दौरान आपके लोन रिपेमेंट को कवर करता है.
जिदंगी बड़ी अनिश्चित है. कब कहां और किसके साथ कौन सी दिक्कत आ जाए. इसका अंदाजा नहीं लगा सकते. अगर दिक्कत पैसों से जुड़ी हो, तो फिक्र और बढ़ जाती है. क्योंकि मुश्किल घड़ी में और कोई साथ हो या न हो…आपके पास पैसा है, तो आप इस मुसीबत से जरूर निकल जाएंगे. कई बार इमरजेंसी में पर्सनल लोन लेते हैं. ये लोन अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है. इसलिए ये सबसे ज्यादा ब्याज दर वाला लोन माना जाता है. इसलिए आपको पर्सनल लोन लेने के साथ-साथ प्रोटेक्शन प्लान भी जरूर लेना चाहिए.
पर्सनल लोन का इंश्योरेंस बॉरोअर्स और उनके परिवार को भविष्य की मुश्किलों से बचाता है. भविष्य में ऐसी परिस्थिति आ सकती हैं जो फाइनेंशियल दिक्कतों का कारण बन सकती हैं. पर्सनल लोन इंश्योरेंस बॉरोअर्स को देर से भुगतान की वजह से क्रेडिट स्कोर पर पड़ने वाले असर से बचाता है.
क्या है पर्सनल लोन इंश्योरेंस?
कितने का इंश्योरेंस?
ये आपके लोन अमाउंट पर निर्भर करता है.बैंक बाजार की रिपोर्ट के मुताबिक, आपने 5 लाख रुपये का पर्सनल लोन ले रखा है, तो आपको इसके 5 या 10 EMI के बराबर अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहिए.
कैसे ऑपरेट होती है ये पॉलिसी?
पर्सनल लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी समान्य बीमा पॉलिसी की तरह ऑपरेट होती है. आपके पास प्रीमियम का पेमेंट लम्प सम अमाउंट में करने का ऑप्शन होता है. आप चाहे तो इसे अपनी समान मासिक किश्तों यानी EMI में शामिल करने का ऑप्शन चुन सकते हैं. PPI के लिए प्रीमियम लोन की रकम, उम्र, हेल्थ कंडीशन और सर्विस टाइम जैसी बातों पर निर्भर करती है.
कितनी कवरेज मिलती है?
इस इंश्योरेंस से लोन लेने वाले की मौत के मामले में बकाया लोन का पेमेंट कर आपके परिवार की वित्तीय जिम्मेदारियों को कम किया जाता है. अगर किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण उधारकर्ता काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो इंश्योरेंस उस अवधि तक लोन की EMI भरता है. वहीं,अगर उधारकर्ता अपनी नौकरी खो देता है, तो पॉलिसी एक निश्चित अवधि के लिए लोन का पेमेंट करती है.
कुल मिलाकर पर्सनल लोन प्रोटेक्शन प्लान आप और आपके परिवार को एक कवरेज देता है. भविष्य में ऐसी परिस्थिति आ सकती हैं जो फाइनेंशियल दिक्कतों का कारण बन सकती हैं. पर्सनल लोन इंश्योरेंस बॉरोअर्स को देर से भुगतान की वजह से क्रेडिट स्कोर पर पड़ने वाले असर से बचाता है.
