Petrol-Diesel price today: दिल्ली, मुंबई, UP और बिहार में पेट्रोल-डीजल के दाम आज क्या? कानपुर, गुरुग्राम सहित इन शहरों के रेट करें चेक

Petrol- Diesel price today: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और मुंबई में 111.21 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. यूपी, बिहार, नोएडा और भोपाल समेत अपने शहर के ताजा रेट्स यहां चेक करें..

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आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के प्राइस

Petrol-Diesel price today: सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल क्या आता है? चाय की चुस्की के साथ अखबार और फिर ऑफिस या काम पर जाने की तैयारी, लेकिन गाड़ी की चाबी उठाने से पहले एक बात जो हम सबके दिमाग में घूमती है, वो है कि आज पेट्रोल-डीजल का भाव क्या है? अगर आप भी आज अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है. तेल कंपनियों ने आज (9 जून 2026) भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आज आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने वाला है. चलिए, फटाफट नजर डालते हैं देश के बड़े महानगरों से लेकर आपके अपने शहर के ताजा रेट्स पर..

चारों महानगरों में कहां मिल रहा सबसे सस्ता तेल?

देश के चारों प्रमुख महानगरों में आज कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अभी भी सबसे किफायती बना हुआ है, जबकि मुंबई में इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और मुंबई में 111.21 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. राजस्थान में पेट्रोल के दाम 113.46 पैसे बनी हुई है.

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) दिल्ली 102.12 95.20 मुंबई 111.21 97.83 नोएडा 102.12 97.56 गुरुग्राम 102.84 95.20 लखनऊ 101.89 95.36 कानपुर 101.71 95.29 पटना 113.37 99.36 रांची 105.26 100.49 भोपाल 114.57 99.64 चंडीगढ़ 101.51 89.47 बेंगलुरु 110.89 98.81

इन शहरों का हाल भी जानें,

नोएडा (NCR): यहां पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 97.56 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है,

यहां पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 97.56 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, लखनऊ (UP): नवाबों के शहर में पेट्रोल 101.89 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर है,

नवाबों के शहर में पेट्रोल 101.89 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर है, पटना (बिहार): बिहार में तेल की कीमतें थोड़ी ऊपर हैं. यहां पेट्रोल 113.37 रुपये और डीजल 99.36 रुपये पर स्थिर है,

बिहार में तेल की कीमतें थोड़ी ऊपर हैं. यहां पेट्रोल 113.37 रुपये और डीजल 99.36 रुपये पर स्थिर है, रांची (झारखंड) : यहां एक लीटर पेट्रोल के लिए 105.26 रुपये और डीजल के लिए 100.49 रुपये चुकाने होंगे.

: यहां एक लीटर पेट्रोल के लिए 105.26 रुपये और डीजल के लिए 100.49 रुपये चुकाने होंगे. भोपाल (MP): भोपाल में पेट्रोल का रेट 114.57 रुपये और डीजल 99.64 रुपये प्रति लीटर है.

भोपाल में पेट्रोल का रेट 114.57 रुपये और डीजल 99.64 रुपये प्रति लीटर है. चंडीगढ़: यहां पेट्रोल 101.51 रुपये और डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

मई के महीने में क्यों बढ़ी थी कीमतें?

भले ही पिछले कुछ दिनों से कीमतें थमी हुई हैं, लेकिन मई का महीना गाड़ी चालकों के लिए किसी झटके से कम नहीं था. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोलियम कंपनियों ने महज 11 दिनों के भीतर पेट्रोल-डीजल के दाम 4 बार बढ़ा दिए थे. 15 मई से 25 मई के बीच हुए इजाफे में पेट्रोल और डीजल के दाम 7 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़ गए. कंपनियों ने इस बढ़ोतरी की शुरुआत 15 मई को पेट्रोल पर 3 रुपये और डीजल पर 3.29 रुपये बढ़ाकर की थी. इसके बाद 19, 23 और 25 मई को भी दाम बढ़ाए गए.

तेल कंपनियों को क्यों उठाना पड़ रहा है घाटा?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, महंगी खरीद और घरेलू बाजार में सीमित बढ़ोतरी की वजह से सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और जेट फ्यूल पर करीब 750 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है. यही वजह है कि आने वाले दिनों में कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं, इसलिए अभी की इस स्थिरता को एक अस्थाई राहत ही माना जाना चाहिए.