Petrol Diesel Price Cut: दिवाली पर मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये तक की कटौती का ऐलान किया है. नई दरें गुरुवार से लागू हो जाएंगी. सरकार की तरफ की गई कटौती के बाद अब पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो जाएगा. वहीं, डीजल की कीमत में 10 रुपए की कटौती होगी.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की. पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क गुरुवार से क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये कम किया जाएगा.

The reduction in excise duty on diesel will be double that of petrol and will come as a boost to the farmers during the upcoming Rabi season. States urged to reduce VAT on petrol & diesel to give relief to consumers: Govt Sources

