Petrol-Diesel Price Hike Today: देश में पेट्रोल और डीजल कीमतों (Petrol Diesel Prices) में लगातार बढ़ोत्तरी हो रहाीहै. तेल कंपनियों ने शनिवार यानी 10 जुलाई को एक बार फिर तेल के दामों में बढ़ोतरी (Petrol Diesel Price Hike Today) की है. आज पेट्रोल में जहां 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, डीजल भी 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक, तेल के दामों में ताजा वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 100.91 रुपये और डीजल 89.88 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. इससे पहले, शुक्रवार को तेल की कीमतें स्थिर रहीं. शुक्रवार को पेट्रोल (Petrol Price)और डीजल (Diesel Price) क्रमश: 100.56 प्रति लीटर और 89.62 रुपये प्रति लीटर पर था.Also Read - Petrol-Diesel Rate Today 14 May 2021: भोपाल-राजस्थान में 100rs/lt पार पेट्रोल, जानिए आज कहां- क्या है पेट्रोल-डीजल की कीमत

वहीं, आर्थिक राजधानी मुंबई में एक लीटर पेट्रोल का दाम 106.93 रुपये जबकि एक लीटर डीजल की कीमत बढ़कर 97.46 रुपये पर पहुंच गई है. कोलकाता में भी पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम क्रमश: 101.01 रुपये और 92.97 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. इसी प्रकार, चेन्नई में खुदरा बाजार में पेट्रोल 101.67 रुपये लीटर और डीजल 94.39 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. Also Read - Petrol Diesel Price Increase: पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, 'चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू'

The price of petrol & diesel in #Delhi is at Rs 100.91 per litre & Rs 89.88 per litre respectively today

Petrol & diesel prices per litre – Rs 106.93 & Rs 97.46 in #Mumbai; Rs 109.24 & Rs 98.67 in #Bhopal; Rs 101.01 & Rs 92.97 in #Kolkata respectively pic.twitter.com/hhBZijIHvG

— ANI (@ANI) July 10, 2021