Petrol Diesel Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उतरा-चढ़ाव बना हुआ है. वगीं, घरेलू बाजार में सरकारी तेल कंपनियों (Government oil companies) ने लगातार चौथे दिन पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol diesel price) में कोई बदलाव नहीं किया है. Also Read - Petrol diesel price today 7th January 2021: लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए-आज आपके शहर में किस भाव पर मिल रहा है तेल

29 दिनों तक लगातार स्थिर रहने के बाद तेल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी. बीते हफ्ते 6-7 जनवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ीं थीं, इन दो दिनों में ही पेट्रोल के भाव 49 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे, जबकि डीजल 51 पैसे महंगा हुआ था. Also Read - Diesel Petrol Price: 29 दिन बाद बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए- अपने शहर में तेल के रेट

बता दें, 6 दिसंबर से पहले तक पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 48 दिनों तक स्थिर रहे थे. फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं होने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है. Also Read - Petrol Diesel Price today 5th January 2021: लगातार 29वें दिन भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए-अपने शहर में तेल के दाम

जानिए-अपने शहर में तेल के रेट Know diesel and petrol price in your city

दिल्ली में आज 11 जनवरी को पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. पेट्रोल कल के भाव 84.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल कल के भाव 74.38 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आज भी बिक रहा है.

मुंबई में पेट्रोल-डीजल के दाम आज स्थिर बने हुए हैं. मुंबई में पेट्रोल के दाम 90.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 81.07 रुपये प्रति लीटर हैं.

कोलकाता में आज पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. पेट्रोल के भाव 85.68 रुपये प्रति लीटर और डीजल के भाव 77.97 रुपये प्रति लीटर हैं.

चेन्नई में पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. पेट्रोल के दाम कल के भाव 86.96 रुपये प्रति लीटर और डीजल 79.72 रुपये प्रति लीटर पर है.

बेंगलुरु में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है. पेट्रोल के दाम 87.04 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 78.87 रुपये प्रति लीटर हैं.

गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल के भाव हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं. पेट्रोल-डीजल का रोज़ का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं.